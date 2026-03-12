Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
The Splashtop logo appears centered on a dark blue background, surrounded by a pattern of small, evenly spaced dots along the borders.

ISTE20 Live

30 november – 4 december 2020 – Online

Splashtop is verheugd om ISTE voor de derde keer te sponsoren!

Splashtop is verheugd om ISTE voor de derde keer te sponsoren!

Splashtop is verheugd om ISTE voor de derde keer te sponsoren! Of u nu op afstand leert, in de klas of hybride leert, Splashtop biedt aantrekkelijke oplossingen voor remote access en klassikaal onderwijs. Onze remote access oplossingen voor het onderwijs om  op afstand toegang tot labs mogelijk te maken, evenals remote accessoplossingen voor docenten en personeel om toegang te krijgen tot schoolcomputers. IT-teams in het onderwijs zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop Remote Support oplossingen die kunnen worden gebruikt om hulp op afstand te bieden aan studenten, docenten en personeel (toegang tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze vanuit huis leren of lesgeven.

Leraren zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor het delen en spiegelen van schermen in de klas.

ISTE20 Live | Remote Lab Access | Splashtop voor het onderwijs