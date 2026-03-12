ISTE20 Live
30 november – 4 december 2020 – Online
Splashtop is verheugd om ISTE voor de derde keer te sponsoren!
Splashtop is verheugd om ISTE voor de derde keer te sponsoren! Of u nu op afstand leert, in de klas of hybride leert, Splashtop biedt aantrekkelijke oplossingen voor remote access en klassikaal onderwijs. Onze remote access oplossingen voor het onderwijs om op afstand toegang tot labs mogelijk te maken, evenals remote accessoplossingen voor docenten en personeel om toegang te krijgen tot schoolcomputers. IT-teams in het onderwijs zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop Remote Support oplossingen die kunnen worden gebruikt om hulp op afstand te bieden aan studenten, docenten en personeel (toegang tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze vanuit huis leren of lesgeven.
Leraren zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor het delen en spiegelen van schermen in de klas.
ISTE20 Live | Remote Lab Access | Splashtop voor het onderwijs