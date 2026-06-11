Ontmoet Splashtop op IBEX India
Splashtop, in samenwerking met Accelty Techsolutions, zal op IBEX India exposeren op 7–8 april 2026 in de Jio World Convention Centre, Mumbai. Bezoek ons bij Stand A116 om te leren hoe onze beveiligde oplossingen voor remote access, remote support en endpoint-beveiliging financiële instellingen helpen bij het versterken van cybersecurity, stroomlijnen van IT-operaties en ondersteunen van digitale transformatie-initiatieven. We kijken ernaar uit om in contact te komen met Indiase en Zuid-Aziatische bankprofessionals die op zoek zijn naar innovatieve technologieën om naadloze en veilige bankervaringen te bieden.