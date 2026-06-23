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IT professionals in an office are monitoring security data.

GITEX AI ASIA 2026

9 - 10 april — Singapore

Meer informatieEvent Registratie

Ontmoet Splashtop op GITEX AI Asia

Splashtop zal deelnemen aan GITEX AI Asia op 9–10 april bij Marina Bay Sands, Niveau 1. Bezoek ons bij Stand HB-B76 om te leren hoe we organisaties in staat stellen om veilig gedistribueerde werkomgevingen te beheren en ondersteunen. We zullen onze veilige oplossingen voor remote access, mogelijkheden voor remote IT-ondersteuning, en geavanceerde endpoint management- en beveiligingstools presenteren die zijn ontworpen om bedrijven te helpen hun operationele efficiëntie te verbeteren terwijl ze sterke normen voor cyberbeveiliging handhaven.