Ontmoet Splashtop op GITEX AI Asia
Splashtop zal deelnemen aan GITEX AI Asia op 9–10 april bij Marina Bay Sands, Niveau 1. Bezoek ons bij Stand HB-B76 om te leren hoe we organisaties in staat stellen om veilig gedistribueerde werkomgevingen te beheren en ondersteunen. We zullen onze veilige oplossingen voor remote access, mogelijkheden voor remote IT-ondersteuning, en geavanceerde endpoint management- en beveiligingstools presenteren die zijn ontworpen om bedrijven te helpen hun operationele efficiëntie te verbeteren terwijl ze sterke normen voor cyberbeveiliging handhaven.