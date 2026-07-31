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Haal het meeste uit Splashtop AEM

Of je nu Splashtop AEM aan het evalueren bent of meer uit je implementatie wilt halen, ontdek praktische manieren om routinematige IT-taken te automatiseren, de zichtbaarheid van endpoints te verbeteren en endpointbeheer te vereenvoudigen.

Datum: 16 september 2026 

Tijd: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT 

Duur: 30 minuten  

Beschrijving: Endpointbeheer hoeft niet tijdrovend of reactief te zijn.

Neem deel aan een live walkthrough met ons productteam van Splashtop AEM en ontdek hoe IT-teams automatisering inzetten om repetitieve taken te verminderen, de gezondheid van endpoints te verbeteren en meer inzicht te krijgen in hun omgevingen.

Aan de hand van praktische use cases en workflows uit de praktijk leer je hoe Splashtop AEM je kan helpen het dagelijkse endpointbeheer te stroomlijnen — of je het nu voor het eerst verkent of meer uit de mogelijkheden ervan wilt halen.

Wat je leert

  • Automatiseer repetitieve IT-taken zoals patching, updates en routinematig onderhoud.

  • Identificeer en los endpointproblemen proactief op met gezondheidsmonitoring en waarschuwingen.

  • Verbeter het inzicht in je hele omgeving om apparaten op schaal beter te beheren.

  • Bekijk praktijkgerichte workflows waarmee IT-teams tijd besparen en efficiënter werken.

  • Ontdek hoe Splashtop AEM remote support aanvult om een completere oplossing voor endpointbeheer te creëren.

Picture of Kaius Vu - Product Manager


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