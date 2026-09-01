Van handmatige naar agentische packaging: app-implementatie vereenvoudigen met Microsoft Intune
Datum: 14 oktober 2026
Tijd: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duur: 30 minuten
Applicatiepakkettering mag software-implementatie niet vertragen. Toch kost het verpakken, testen en oplossen van problemen met apps voor veel Microsoft Intune-teams nog steeds uren handmatig werk. Vertraagde updates verlengen de periode waarin kritieke kwetsbaarheden kunnen worden misbruikt, waardoor het beveiligingsrisico toeneemt.
Ga samen met Microsoft MVP Maxime Guillemin en Splashtop Head of Product Brandon Shopp ontdekken hoe AI en agentische workflows het verpakken van applicaties vereenvoudigen en IT-teams helpen minder tijd te besteden aan repetitief, handmatig werk.
Ontdek hoe nieuwe benaderingen van applicatieverpakking handmatig werk kunnen verminderen, verpakkingsfouten kunnen minimaliseren en kwetsbaarheden sneller kunnen patchen.
Wat je leert:
Hoe AI en agentic workflows het verpakken van applicaties vereenvoudigen en de tijd tot patchen verkorten.
Hoe een meer geautomatiseerde aanpak je Microsoft Intune-workflows kan aanvullen en je beveiligingspositie kan versterken.
Praktische manieren om de inspanning voor pakkettering en fouten te verminderen, inclusief een kijkje naar agentic packaging in de praktijk
Ontdek hoe de volgende generatie van applicatiepackaging eruitziet — en hoeveel tijd je IT-team kan terugwinnen.