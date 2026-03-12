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A business professional working on a computer.

Freshworks vernieuwen

27 - 28 oktober 2020 - Online virtueel event

Splashtop-Freshservice-integratie

Splashtop is erg verheugd om dit jaar weer te exposeren op Freshworks Refresh!

Splashtop is erg enthousiast om dit jaar weer te exposeren op Freshworks Refresh! Ons team kijkt ernaar uit om de Splashtop Remote Support en Freshworks-integratie te laten zien, waarmee Freshdesk- en Freshservice-technici een externe sessie vanuit het ticket kunnen starten. Met Splashtop Remote Support kunnen IT-professionals op aanvraag op afstand toegang krijgen tot eindgebruikersapparaten, problemen oplossen en snel afhandelen.

Splashtop-Freshservice Integratie | Splashtop-Freshdesk Integratie