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Zorgen voor veilige IT-activiteiten met Splashtop Enterprise

Datum: 2 september 2026
Tijd: 14:00〜14:20 JST
Duur: 20 minuten

Waarom neem je niet 20 minuten de tijd om je Splashtop-beheer en -beveiliging te evalueren?

Naarmate het gebruik van Splashtop toeneemt, verschuiven de belangrijkste uitdagingen van het simpelweg tot stand brengen van "verbindingen" naar het waarborgen van effectief "beheer en controle".

In dit webinar laten we zien hoe je je bestaande Splashtop-omgeving veilig en efficiënt kunt opschalen met Splashtop Enterprise. We laten belangrijke functies zien, zoals SSO/SAML-integratie, beperkingen op toegangstijden, gedetailleerde controle over functies en machtigingen, watermerken, logging en sessie-opname, met behulp van de daadwerkelijke beheerconsole. We introduceren ook endpointbeheer via AEM (Autonomous Endpoint Management).

Dit is een mooie kans om tegen een gereduceerd tarief te upgraden naar de Enterprise-editie. Registreer je nu.

Leerdoelen:

  • Beheer- en beveiligingsuitdagingen die samenhangen met het uitbreiden van Splashtop-gebruik

  • Authenticatiebeheer stroomlijnen via SSO/SAML-integratie

  • Zorgen voor veilige remote access-activiteiten door toegangstijden te beheren

  • Functies en machtigingen beheren met gedetailleerde instellingen

  • Beveiliging verbeteren met watermerken, logging en sessie-opname

  • Endpoint-, patch- en softwarebeheer met AEM