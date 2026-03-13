EduTech 2023
5 oktober 2023 | Londen
Bounce Old Street - 241 Old St, Londen EC1V 9EY, Verenigd Koninkrijk
12:00 – 15:00 BST
EduTech is het eerste Splashtop-evenement, speciaal ontworpen voor IT-professionals die beveiliging en innovatie in hoger onderwijs bevorderen.
Splashtop zal een diverse en invloedrijke groep van EdTech-leiders samenbrengen voor een netwerkevenement waar je je kennis kunt uitbreiden en waardevolle inzichten kunt verkrijgen van collega's in de hoger onderwijs gemeenschap.
Doe mee met ons en een panel van experts terwijl we belangrijke onderwerpen en moderne EdTech-uitdagingen bespreken, inzichten delen uit ons laatste onderzoek, en de nieuwste trends in onderwijstechnologie bespreken.
Bovendien, leer hoe je de beveiligingshouding van je instelling kunt maximaliseren in een interactieve sessie met Roy Chua, de gerenommeerde internationale beveiligingsleider en oprichter van AvidThink.
Mis deze kans niet om deel uit te maken van een boeiende en verrijkende ervaring die uw benadering van onderwijs en beveiliging zal revolutioneren.