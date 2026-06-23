EDUCAUSE
25 - 28 oktober 2022
Splashtop zal onze oplossingen voor remote access voor onderwijs presenteren
Splashtop zal onze oplossingen voor remote toegang voor onderwijs presenteren remote labtoegang om toegang te bieden tot schoollabcomputers evenals remote access oplossingen voor docenten en personeel om toegang te krijgen tot schoolcomputers. Education IT-teams zullen geïnteresseerd zijn in de Splashtop-oplossingen voor remote support die kunnen worden gebruikt om op afstand assistentie te verlenen aan studenten, docenten en personeel (toegang tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis aan het leren of lesgeven zijn. Docenten zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor scherm spiegelen en scherm delen in het klaslokaal.
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