Splashtop zal onze oplossingen voor externe toegang presenteren voor educatieve externe laboratoriumtoegang!
Splashtop zal onze oplossingen voor remote toegang voor onderwijs presenteren remote labtoegang om toegang te bieden tot schoollabcomputers evenals remote access oplossingen voor docenten en personeel om toegang te krijgen tot schoolcomputers. IT-teams in het onderwijs zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop-oplossingen voor ondersteuning op afstand die kunnen worden gebruikt om assistentie op afstand te bieden aan studenten, docenten en personeel (die toegang hebben tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven.
Docenten zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor schermseling en schermdeling in de klas.
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