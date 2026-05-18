Digital Workplace Experience Virtual Conference
4-5 mei 2022 – Online virtueel event
Deelnemers krijgen de unieke kans om een kijkje te nemen bij 's werelds meest succesvolle digitale werkplekken en de nieuwste trends, best practices en onderzoeken op het gebied van digitale werkplekken te ontdekken.
Tijdens deze driemaandelijkse virtuele conferentieserie krijgen deelnemers de unieke kans om een kijkje te nemen in 's werelds meest succesvolle digitale werkomgevingen en de nieuwste trends, best practices en onderzoeken op het gebied van digitale werkomgevingen te ontdekken. Splashtop CMO, Michelle Burrows zal om 13:40 uur ET spreken over het oplossen van het Remote Dilemma.
Digital Workplace Experience Conference | Splashtop Enterprise