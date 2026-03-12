Datto MSP Tech Day

Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management-producten.
Splashtop is een belangrijke integratiepartner van Datto's Business Management producten. Datto organiseert zijn derde MSP Tech Day evenement; deze keer zullen ze hun Business Management producten in de schijnwerpers zetten. De MSP Tech Day serie is een zeer succesvol evenement van een halve dag, gericht op product-specifieke updates, live demo's en verkoop- en marketingtips. Ons team zal Splashtop Remote Support presenteren om MSP's te helpen groeien, samen met onze eigen groeiende reeks functies zoals reselling remote access, het opzetten van een on-prem remote support platform, het beheren van Bitdefender antivirus voor endpoints en meer.