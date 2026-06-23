Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
A person types on a laptop at a desk with a smartphone nearby. Digital security padlock icons and network lines are superimposed. The Splashtop logo appears in the lower right corner.

Cybersec Taiwan

5 - 7 mei — Taipei, Taiwan

Meer informatieEvent Registratie

Ontmoet Splashtop op Cybersec Taiwan

Splashtop, in samenwerking met UUDynamics, zal exposeren op Cybersec Taiwan 2026 op 23–24 april 2026 in Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2. Bezoek ons bij Booth C313 om te leren hoe Splashtop een veilige, kosteneffectieve alternatief biedt voor traditionele VDI en VPN-oplossingen. Ons team zal demonstreren hoe organisaties hoogwaardige remote access kunnen inschakelen, IT-ondersteuning kunnen stroomlijnen en endpoint beveiliging kunnen versterken, terwijl ze de complexiteit en infrastructuurkosten verlagen.