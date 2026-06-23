Ontmoet Splashtop op Cybersec Taiwan
Splashtop, in samenwerking met UUDynamics, zal exposeren op Cybersec Taiwan 2026 op 23–24 april 2026 in Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2. Bezoek ons bij Booth C313 om te leren hoe Splashtop een veilige, kosteneffectieve alternatief biedt voor traditionele VDI en VPN-oplossingen. Ons team zal demonstreren hoe organisaties hoogwaardige remote access kunnen inschakelen, IT-ondersteuning kunnen stroomlijnen en endpoint beveiliging kunnen versterken, terwijl ze de complexiteit en infrastructuurkosten verlagen.