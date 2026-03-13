Ontmoet Splashtop op CyberSec India Expo
Splashtop zal, in samenwerking met Accelty Techsolutions, aanwezig zijn op CyberSec India Expo op 23–24 april 2026 in Bombay Exhibition Centre, Mumbai. Bezoek ons bij Booth C201 en ontdek hoe onze veilige remote access, remote IT-support en geavanceerde endpointbeveiligingsoplossingen organisaties helpen hun cyberweerbaarheid te versterken en kritieke systemen te beschermen. Omdat de Expo van dit jaar zich richt op cybersecuritytechnologieën van de volgende generatie, staat ons team klaar om praktische manieren te bespreken om de beveiliging te verbeteren, de operationele efficiëntie te verhogen en te voldoen aan veranderende behoeften op het gebied van digitale infrastructuur.