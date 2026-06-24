Klant in de spotlight: hoe Nubeseg veilige remote support & endpointbeveiliging opschaalde met Splashtop
Datum: 26 augustus 2026
Tijd: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT
Duur: 30 minuten
Beschrijving: Naarmate managed service providers groeien, wordt het steeds complexer om veilige, betrouwbare en efficiënte support op afstand te leveren.
Doe mee aan een exclusief webinar in onze klantenspotlight-serie met Nubeseg SRL, een op cybersecurity gerichte MSP die organisaties in verschillende regio's ondersteunt met beheerde beveiligingsdiensten, endpointbeveiliging, cloudbeveiliging en veilige externe toegang.
In dit live gesprek deelt Ramiro Hercilla hoe Nubeseg gefragmenteerde tools voor support op afstand heeft vervangen door Splashtop Enterprise en Autonomous Endpoint Management (AEM) om de operatie te stroomlijnen, de zichtbaarheid te verbeteren, de beveiliging te versterken en support op te schalen zonder het personeelsbestand uit te breiden.
Tijdens deze sessie hoor je hoe Nubeseg:
Overgestapt van reactief IT-beheer naar proactieve endpointoperaties
Verbeterde prestaties en zichtbaarheid van remote support op meer dan 1.400 apparaten
Minder handmatige patch- en updatetaken dankzij automatisering
Maakte veilig werken op afstand en snellere probleemoplossing mogelijk
Vereenvoudigde ticketing- en supportworkflows met Service Desk
Uitgebreid naar nieuwe steden en markten zonder het supportteam te laten groeien
Sterkere beveiligingscontroles en auditklare rapportage gerealiseerd
Ontdek hoe Nubeseg Splashtop gebruikt om de operationele efficiëntie te verbeteren, endpointbeveiliging te versterken en bedrijfsgroei te ondersteunen.