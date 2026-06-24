Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Light blue background with abstract blue blobs and black text that reads Splashtop Customer Webinar Series with a vertical blue line to the left of the text.

Klant in de spotlight: hoe Nubeseg veilige remote support & endpointbeveiliging opschaalde met Splashtop

Datum: 26 augustus 2026 

Tijd: 8am PT / 11am ET / 3pm GMT  

Duur: 30 minuten  

Beschrijving: Naarmate managed service providers groeien, wordt het steeds complexer om veilige, betrouwbare en efficiënte support op afstand te leveren.

Doe mee aan een exclusief webinar in onze klantenspotlight-serie met Nubeseg SRL, een op cybersecurity gerichte MSP die organisaties in verschillende regio's ondersteunt met beheerde beveiligingsdiensten, endpointbeveiliging, cloudbeveiliging en veilige externe toegang.

In dit live gesprek deelt Ramiro Hercilla hoe Nubeseg gefragmenteerde tools voor support op afstand heeft vervangen door Splashtop Enterprise en Autonomous Endpoint Management (AEM) om de operatie te stroomlijnen, de zichtbaarheid te verbeteren, de beveiliging te versterken en support op te schalen zonder het personeelsbestand uit te breiden.

Tijdens deze sessie hoor je hoe Nubeseg:

  • Overgestapt van reactief IT-beheer naar proactieve endpointoperaties

  • Verbeterde prestaties en zichtbaarheid van remote support op meer dan 1.400 apparaten

  • Minder handmatige patch- en updatetaken dankzij automatisering

  • Maakte veilig werken op afstand en snellere probleemoplossing mogelijk

  • Vereenvoudigde ticketing- en supportworkflows met Service Desk

  • Uitgebreid naar nieuwe steden en markten zonder het supportteam te laten groeien

  • Sterkere beveiligingscontroles en auditklare rapportage gerealiseerd

Ontdek hoe Nubeseg Splashtop gebruikt om de operationele efficiëntie te verbeteren, endpointbeveiliging te versterken en bedrijfsgroei te ondersteunen.