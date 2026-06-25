CITE 2026 Jaarlijkse Conferentie
17 - 19 november – Anaheim, CA
Ontmoet Foxpass bij de Splashtop-stand op CITE 2026
Kom naar de California IT in Education (CITE) Conferentie 2026 (Stand #314)! Foxpass, onderdeel van Splashtop's portfolio voor veilige toegang en identiteit, zal laten zien hoe Cloud RADIUS helpt K–12 IT-leiders om Wi-Fi en netwerktoegang te beveiligen met wachtwoordloze, certificaatgebaseerde authenticatie en gebruikersgebaseerde authenticatie. Ontdek hoe Foxpass het eenvoudig maakt om schoolnetwerken te beveiligen, de toegang voor studenten en personeel te stroomlijnen, en zero-trust beveiliging te versterken terwijl IT-kosten worden verlaagd.
Bezoek de Foxpass/Splashtop-stand om te leren hoe we uw district kunnen helpen de beveiliging te verbeteren en netwerktoegangsbeheer te vereenvoudigen.