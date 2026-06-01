Ontmoet Foxpass bij de Splashtop-stand op CITE 2025
Doe mee met ons op de California IT in Education (CITE) Conference 2025! Foxpass, onderdeel van Splashtop’s veilige toegang en identiteitsportfolio, zal laten zien hoe Cloud RADIUS K–12 IT-leiders helpt bij het beveiligen van Wi-Fi en netwerkinformatie met wachtwoordloze, certificaatgebaseerde authenticatie en gebruikersgebaseerde authenticatie. Ontdek hoe Foxpass het eenvoudig maakt om schoolnetwerken te beschermen, de toegang voor studenten en personeel te stroomlijnen, en zero-trust-beveiliging te versterken terwijl de IT-kosten worden verminderd.
Kom langs bij de Foxpass/Splashtop-stand om te ontdekken hoe we je district kunnen helpen de beveiliging te verbeteren en netwerktoegangsbeheer te vereenvoudigen.