CIO VISIES Leiderschap en IT Virtual Summit

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CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit

8 – 12 november 2021 – Online Summit

CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit

Splashtop is verheugd om van 8-12 november 2021 het exclusieve CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit van Quartz Event te sponsoren.

Splashtop is verheugd om van 8-12 november 2021 het exclusieve CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit van Quartz Event te sponsoren. Er zullen presentaties van opinieleiders zijn gericht op digitale transformatie, cloud , gegevensbeheer, kunstmatige intelligentie en zowel IT-leiderschap als training.

CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit | Splashtop's oplossingen voor IT