CIO VISIES Leiderschap en IT Virtual Summit

CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit
18-22 april 2022 – Online Virtual Summit
Splashtop is verheugd om de exclusieve CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit van Quartz Event te sponsoren.
Splashtop is verheugd om de exclusieve CIO VISIONS Leadership en IT Virtual Summit van Quartz Event te sponsoren. Er zullen presentaties van opinieleiders zijn gericht op digitale transformatie, cloud , gegevensbeheer, kunstmatige intelligentie en zowel IT-leiderschap als training.
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