Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit
13 - 16 april — Las Vegas, NV
Automatiseer Meer. Beheer Minder. Groei Sneller.
Bezoek Splashtop bij Channel Partners Conference (Stand #1351) en MSP Summit (Stand #46) om te zien hoe Autonomous Endpoint Management (AEM) MSP's helpt om patching te automatiseren, proactief problemen te monitoren en op te lossen, en remote support en endpoint management te consolideren tot een enkel, kosteneffectief platform - zodat je team minder tijd kwijt is aan blussen en meer tijd heeft om de zaak te laten groeien.
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*Aanbieding geldig voor gekwalificeerde kanaalpartners (MSP's, agenten, wederverkopers, integratoren en eindgebruikersconsultants) tot vrijdag 10 april 2026 om 23:59 uur ET. Korting niet geldig voor leveranciers in de branche noch voor huidige of eerdere sponsors/exposanten. Code moet gebruikt worden om korting te ontvangen. Niet-overdraagbaar. Niet geldig op eerder betaalde registraties.