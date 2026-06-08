Bett UK 2022: Onderwijs & EdTech Show – 23 – 25 maart 2022 – ExCeL London, VK
Ontmoet het Splashtop-team persoonlijk op Bett UK @Dutch EdTech-stand en leer meer over de nieuwste hybride leertendensen en de invloed van zowel nieuwe technologieën als opkomende kansen in het onderwijs. Ons team kijkt ernaar uit om Splashtop Enterprise for Remote Labs te presenteren, de beste oplossing voor onderwijsinstellingen om op gezette tijden externe toegang tot labcomputers te bieden en IT in staat te stellen docenten en studentapparaten op afstand te ondersteunen.