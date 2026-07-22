Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
IT team members provide support to managed endpoints in an office.

AppManagEvent 2026

9 oktober 2026 – Utrech, Nederland

Meer informatie

Vereenvoudig endpointbeheer. Beveilig elk apparaat.

Bezoek Splashtop op AppManagEvent en ontdek hoe je endpointbeheer kunt stroomlijnen met AI-gestuurde automatisering, veilige externe toegang en realtime zichtbaarheid, allemaal vanaf één uniform platform.

Ontdek hoe Splashtop IT-teams helpt om Windows-, macOS- en mobiele apparaten efficiënter te beheren, ondersteunen en beveiligen, terwijl handmatig werk wordt verminderd, endpointnaleving wordt verbeterd en problemen sneller worden opgelost.

Kunt u niet persoonlijk aanwezig zijn?

Plan een demo van Splashtop AEM voor proactief endpointbeheer en IT-automatisering

Boek nu