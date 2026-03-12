Addigy Innovate Conference 2022
22 – 23 februari 2022 – Online
Splashtop is verheugd om opnieuw de Addigy Innovate Conference te sponsoren!
Splashtop is verheugd om opnieuw de Addigy Innovate Conference te sponsoren! Deze tweedaagse virtuele conferentie is gevuld met geweldige nieuwe productreleases, interactieve workshops en inzichten van topbeveiligings-, MSP- en zakelijke IT-experts. Ons team zal Splashtop SOS presenteren, waarmee MSPs kunnen meegroeien met onze eigen groeiende reeks functies, zoals het doorverkopen van remote access, het opzetten van een on-prem remote supportplatform, het beheren van Bitdefender-antivirus voor endpoints en meer.