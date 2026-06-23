ACTE CareerTech Visie 2020
30 november – 4 december 2020 – Online Virtueel Evenement
Splashtop is verheugd voor de eerste keer ACTE CareerTech Vision te sponsoren!
Splashtop is verheugd om voor de eerste keer ACTE CareerTech Vision te sponsoren! Ons team gaat onze oplossingen voor remote access voor onderwijs delen, zoals toegang tot laboratoria op afstand om toegang tot schoollaboratoriumcomputers mogelijk te maken, evenals remote access oplossingen voor docenten en personeel om toegang te krijgen tot schoolcomputers. IT-teams in het onderwijs zullen geïnteresseerd zijn in Splashtop remote support-oplossingen die kunnen worden gebruikt om op afstand assistentie te verlenen aan studenten, docenten en medewerkers (door toegang te krijgen tot hun computers, tablets en Chromebooks) terwijl ze thuis leren of lesgeven.
Leraren zullen geïnteresseerd zijn in Mirroring360 Pro voor het delen en spiegelen van schermen in de klas.
ACTE CareerTech Vision 2020 | Remote Lab Access | Alle Splashtop Education Solutions – remote access en in de klas