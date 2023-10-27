GoToAssist prijsvergelijking
Bespaar 70% of meer op uw kosten door Splashtop te kiezen in plaats van GoToAssist
GoToAssist-prijzen te hoog?
Wat als we u zouden vertellen dat u niet veel hoeft te betalen voor een remote supportoplossing? Als u momenteel GoToAssist gebruikt, weet u hoe duur het is. Het begint met € 49 per maand (exclusief de betaalde add-on om mobiele apparaten te kunnen ondersteunen).
Wanneer u de prijzen van GoToAssist vergelijkt met die van Splashtop Remote Support, zult u zien dat Splashtop u 70% of meer kan besparen! Splashtop biedt u een betere prijs en meer functies.
Vergelijk de kosten van Splashtop met die van GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
Vanaf
€ 244 per jaar
€ 588 per jaar
Ondersteuning voor mobiele apparaten (iOS & Android)
Gratis inbegrepen
Extra $240 per agent per jaar
Totaal inclusief ondersteuning voor mobiele apparaten vanaf
€ 244 per jaar
€ 756 per jaar
Wanneer u ondersteuning voor mobiele apparaten nodig heeft, bespaart u meer dan 75% op uw abonnement als u Splashtop Remote Support kiest in plaats van GoToAssist. Splashtop Remote Support heeft ook functies die niet in GoToAssist te vinden zijn, zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, ondersteuning voor meerdere schermen en afdrukken op afstand.
Daarom is Splashtop Remote Support het beste GoToAssist alternatief.
De echte waarde begrijpen: Splashtop prijzen vergeleken met die van GoToAssist
Bij het selecteren van een remote supportoplossing gaat het niet alleen om de kosten vooraf. Het gaat erom inzicht te krijgen in de totale waarde die u krijgt voor uw investering. Laten we dieper ingaan op de prijsstructuren van Splashtop en GoToAssist om te zien welke meer waar voor uw geld biedt.
Transparante prijzen
Met Splashtop geldt: wat u ziet is wat u krijgt. Er zijn geen verborgen of onverwachte kosten. De prijzen zijn transparant, waardoor bedrijven effectief kunnen budgetteren zonder verrassingen.
Functies inbegrepen in de basisprijs
De basisprijs van Splashtop omvat veel functies waar andere providers extra voor rekenen. Dit omvat ondersteuning voor mobiele apparaten, bestandsoverdracht via drag-and-drop, ondersteuning voor meerdere monitoren en afdrukken op afstand. Deze functies zorgen ervoor dat gebruikers meer waar voor hun geld krijgen. Ondersteuning voor mobiele apparaten in GoToAssist brengt extra kosten met zich mee, waardoor de totale uitgaven voor bedrijven kunnen stijgen.
Schaalbaarheid en flexibiliteit
Splashtop begrijpt dat bedrijven groeien en veranderen. Onze abonnementsprijzen zijn zo ontworpen om schaalbaar te zijn, waardoor bedrijven hun abonnementen kunnen upgraden of aanpassen op basis van veranderende behoeften, zonder dat dit buitensporige kosten met zich meebrengt.
Wat betreft prijzen is het essentieel om verder te kijken dan de enkel de cijfers om de waarde die u krijgt te begrijpen. De transparante prijzen, inclusieve functies, schaalbaarheid en getuigenissen van klanten maken Splashtop tot een duidelijke winnaar in de prijsstrijd tegen GoToAssist. Splashtop is de juiste keuze als u op zoek bent naar een oplossing die eersteklas functies en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt.
Betaal niet meer voor een GoToAssist-licentie - Probeer Splashtop nu!
Wat onze tevreden klanten zeggen
"Tot dusver vind ik dat Splashtop de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt voor het ondersteunen van mijn kleine zakelijke klanten. Ik ben volledig overgestapt van GoToAssist naar Splashtop, voornamelijk vanwege de prijs, maar de grote bonus is de mogelijkheid om mobiele apparaten te ondersteunen!
David Humber - FWD Consulting
Wat onze tevreden klanten zeggen
Splashtop Remote Support gebruiken voor remote support access. Veel beter dan GoToAssist, dat ik eerder gebruikte. Zo goed als al het andere dat ik heb gebruikt, en de prijs is geweldig.
Mark Bazin - Cristo Rey Network