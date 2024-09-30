Beste GoToAssist-alternatief 2023

Beste GoToAssist-alternatief 2026
Zie waarom Splashtop Remote Support de betere keuze is voor remote support en remote computeraccess
Splashtop levert sinds 2010 oplossingen voor remote access en remote support aan meer dan 200.000 bedrijven, MSP/IT- en servicedesks. Gebruikmakend van de laatste device- en cloudtechnologieën, werkt Splashtop sneller, kost minder, bevat meer functies en biedt het bovendien ondersteuning voor mobiele iOS- en Android-apparaten in uw abonnement! Met GoToAssist moet u per agent $240 per jaar extra betalen om mobiele apparaten te ondersteunen.
Vergelijk Splashtop Remote Support met GoToAssist
Splashtop Remote Support
GoToAssist
Vanaf
€ 21 per maand
€ 49 per maand
Ondersteuning voor mobiele apparaten
Gratis inbegrepen
Extra $240 per agent per jaar
Bemande ondersteuningssessies
Onbeperkte sessies
Onbeperkte sessies
Gebruikersbeheer
Chat
Platformoverschrijdende bestandsoverdracht (drag-and-drop)
Sessie-opname
op 2 manieren bureaublad delen
Mobiele apps
Multi-monitor
Afdrukken vanop afstand
Meer informatie over Splashtop Remote Support.
Van onze tevreden klanten
Tot nu toe vond ik Splashtop de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de ondersteuning van mijn kleine zakelijke klanten. Ik ben volledig overgestapt van GoToAssist naar Splashtop, voornamelijk vanwege de prijs, maar de grote bonus is de mogelijkheid om nu mobiele apparaten te kunnen ondersteunen!
Mark Bazin - Cristo Rey Network
Van onze tevreden klanten
We gebruiken het voor remote supportaccess Veel beter dan GoToAssist, dat ik eerder gebruikte. Beter dan al het andere dat ik heb gebruikt, en de prijs is geweldig.
Mark Bazin - Cristo Rey Netwerk
Van onze tevreden klanten
Jullie systeem werkt veel beter dan het systeem dat ik al jaren gebruik, GoToAssist. Jullie verkoop- en technische ondersteuningsmensen zijn erg prettig om mee samen te werken.
George Wells
4 redenen waarom Splashtop het beste GoToAssist-alternatief is
Als het gaat om remote supportoplossingen, is het essentieel om een oplossing te kiezen die de beste waarde, functies en prestaties biedt. Dit is waarom Splashtop het beste GoToAssist-alternatief in 2023 is:
Snelheid en prestaties: Splashtop bevat de nieuwste device- en cloudtechnologie en biedt een snellere en meer naadloze ervaring met remote verbindingen. Gebruikers melden snellere reactietijden en soepelere schermdelingsessies, waardoor het ideaal is voor realtime suport.
Kosteneffectiviteit: Een van de belangrijkste voordelen van Splashtop is de kosteneffectiviteit. Het biedt concurrerende prijzen en gebruikers kunnen tot 75% of meer besparen op hun abonnementen vergeleken met andere oplossingen. Dit maakt het een betaalbare keuze voor bedrijven van elke omvang. Hoewel GoToAssist een reeks abonnementen met verschillende prijzen biedt, kunnen de totale kosten hoger zijn, vooral als er extra functies of gebruikers worden toegevoegd.
Functieset: Splashtop is niet alleen remote support; het biedt uitgebreide functies die de gebruikerservaring verbeteren, zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, platformonafhankelijke bestandsoverdracht via drag-and-drop en afdrukken op afstand. Dit omvat ook ondersteuning voor mobiele apparaten voor iOS en Android binnen het abonnement zonder extra kosten. Hoewel GoToAssist mobiele ondersteuning biedt, brengt dit extra kosten van $240 per agent per jaar met zich mee, waardoor het minder kosteneffectief is voor bedrijven die ondersteuning voor mobiele apparaten nodig hebben.
Flexibiliteit en schaalbaarheid: Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, Splashtop biedt flexibele abonnementen die kunnen worden aangepast aan uw behoeften. De intuïtieve interface en eenvoudig te gebruiken functies maken het geschikt voor zowel beginners als doorgewinterde professionals.
Het kiezen van de juiste remote supportoplossing is cruciaal voor een efficiënte bedrijfsvoering en klanttevredenheid. Met geavanceerde functies, kosteneffectiviteit en positieve gebruikersfeedback valt Splashtop op als het beste GoToAssist-alternatief in 2023. Of u nu wilt overstappen of voor het eerst uw opties voor remote support verkent, Splashtop biedt een overtuigend argument om uw favoriete keuze te zijn.