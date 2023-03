Beste GoToAssist-alternatief 2023

Splashtop levert sinds 2010 oplossingen voor remote access en remote support aan meer dan 200.000 bedrijven, MSP/IT- en servicedesks. Gebruikmakend van de laatste device- en cloudtechnologieën, werkt Splashtop sneller, kost minder, bevat meer functies en biedt het bovendien ondersteuning voor mobiele iOS- en Android-apparaten in uw abonnement! Met GoToAssist moet u per agent $240 per jaar extra betalen om mobiele apparaten te ondersteunen.