Coronavirus-update - Werk vanuit huis met Splashtop

Werk vanuit huis om de verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen

Het nieuwe coronavirus blijft zich verspreiden

Een nieuw type coronavirus (officiële naam: COVID-19), gemeld in Wuhan, China begin december vorig jaar, heeft zich verspreid naar landen over de hele wereld en vertoont nog geen tekenen van vertraging.

De oorzaak van de verspreiding van de nieuwe coronavirusinfectie zou nauw contact met de besmette persoon zijn. Nauw contact betekent samenwonen met anderen, zoals kleding, eten en leven, en lang bij elkaar blijven in een afgesloten ruimte. Met name is er een grote kans op zwaar contact op drukke plaatsen zoals vervoer per trein, bus, auto, vliegtuig (woon-werkverkeer, woon-werkverkeer), evenementen en winkelcentra.

Werk van thuis uit om virusinfectie te voorkomen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus sloten veel bedrijven, waaronder techreuzen Google en Apple, tijdelijk hun deuren om werknemers te beschermen.

Om de verdere verspreiding van de ziektes te helpen voorkomen en te voorkomen dat bedrijven failliet gaan, moedigen verschillende regeringen en organisaties werknemers aan om thuis te werken, hun handen te wassen met alcoholdesinfectie en maskers te dragen.

Thuiswerken heeft verschillende tools nodig om schermen te delen, schema's / taken te beheren en gegevens zoals documenten te delen - een infrastructuur die veel bedrijven niet hebben.

Om organisaties te helpen thuiswerken te implementeren, biedt Splashtop bulkkortingen (tot 25% korting) voor zijn remote acess-software, Splashtop Business Access.

Met Splashtop Business-toegang kunnen gebruikers verbinding maken met Windows-pc's en Macs vanaf hun smartphone, tablet of een andere computer alsof ze achter hun werkcomputer zitten. Bovendien hebben gebruikers toegang tot de functies voor bestandsoverdracht en het delen van schermen. Lees hier meer over Splashtop Business-toegang.

Ter ondersteuning van thuiswerk-initiatieven biedt Splashtop nieuwe Splashtop Business-toegang-volumelicentie-opties

Coronavirus Informatie Centrum voor Werken op Afstand