Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Employee working from home with Splashtop during the COVID-19 pandemic

Coronavirus-update - Werk vanuit huis met Splashtop

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Werk vanuit huis om de verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen

Het nieuwe coronavirus blijft zich verspreiden

Een nieuw type coronavirus (officiële naam: COVID-19), gemeld in Wuhan, China begin december vorig jaar, heeft zich verspreid naar landen over de hele wereld en vertoont nog geen tekenen van vertraging.

De oorzaak van de verspreiding van de nieuwe coronavirusinfectie zou nauw contact met de besmette persoon zijn. Nauw contact betekent samenwonen met anderen, zoals kleding, eten en leven, en lang bij elkaar blijven in een afgesloten ruimte. Met name is er een grote kans op zwaar contact op drukke plaatsen zoals vervoer per trein, bus, auto, vliegtuig (woon-werkverkeer, woon-werkverkeer), evenementen en winkelcentra.

Werk van thuis uit om virusinfectie te voorkomen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus sloten veel bedrijven, waaronder techreuzen Google en Apple, tijdelijk hun deuren om werknemers te beschermen.

Om de verdere verspreiding van de ziektes te helpen voorkomen en te voorkomen dat bedrijven failliet gaan, moedigen verschillende regeringen en organisaties werknemers aan om thuis te werken, hun handen te wassen met alcoholdesinfectie en maskers te dragen.

Thuiswerken heeft verschillende tools nodig om schermen te delen, schema's / taken te beheren en gegevens zoals documenten te delen - een infrastructuur die veel bedrijven niet hebben.

Om organisaties te helpen bij het implementeren van thuiswerken, biedt Splashtop prijzen met kwantumkorting (tot 25%) voor het Splashtop Remote Access-pakket

Met Splashtop Remote Access kunnen gebruikers vanaf hun smartphone, tablet of een andere computer verbinding maken met Windows pc's en Macs alsof ze echt achter hun werkcomputer zitten. Bovendien hebben gebruikers toegang tot functies zoals drag-and-drop bestandsoverdracht en schermdeling. Lees hier meer over Splashtop Remote Access.

Ter ondersteuning van thuiswerkinitiatieven biedt Splashtop nieuwe Splashtop Remote Access volumelicentie-opties aan

Coronavirus Informatie Centrum voor Werken op Afstand

Begin nu!
Start uw GRATIS proefperiode van Splashtop
Gratis proefperiode


Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

A woman in an office using remote maintenance software.
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

De kunst van software voor extern onderhoud in 2026: Een uitgebreide gids

Meer informatie
Man holding laptop case and mask
IT & Help Desk ondersteuning op afstand

Hoe kan uw bedrijf, terwijl Omikron rondwaart, gemakkelijk omschakelen naar flexibel werken?

Meer informatie
A headless computer rack
Inzichten voor externe toegang

De toekomst van headless computing: Splashtop remote access

Meer informatie
A group of workers at a desk on their laptops
Op afstand werken

Ontgrendel het volledige potentieel van Splashtop Enterprise

Meer informatie
Bekijk alle blogs