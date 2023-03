Dingen die u niet voor mogelijk hield met remote access-software - Splashtop Inc.

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe de wereld eruit zou hebben gezien als we jaren geleden al remote access-software hadden gehad? Wij wel! Dit is hoe het scenario "Houston we have a problem" had kunnen gaan als software zoals Splashtop in de jaren zeventig zou hebben bestaan.

Ja, we rekken dit misschien een beetje op. Maar het afgelopen jaar was een heel jaar als het gaat om het gebruik van software voor toegang op afstand. Met de 2020 remote work en hybride revolutie ontdekten we ongebruikelijke nieuwe manieren waarop onze remote desktop software werd gebruikt.



Bijzonder gebruik van Splashtop Remote Access

1. Op afstand uitzenden vanaf een boot

Bryan Huges van WOWK is een meteoroloog die volledig 'remote' ging vanwege corona. Bryan tilde zijn remote setup naar een ander niveau.

Met behulp van Splashtop remote access-software bouwde hij zijn boot om tot een externe studio om Weather Lynx-graphics te draaien! In een interview met TVSpy zei Brian enthousiast: "Het is een droom die uitkomt", omdat het hem een gevoel van vrijheid gaf, waarvan hij dacht dat het niet mogelijk was in de meteorologie.

2. Op afstand de vitale functies van patiënten controleren

Koen Van Dulmen, projectmanager van de Sensing Clinic van het Slingeland Ziekenhuis, hielp zijn ziekenhuis bij het opnieuw uitvinden en verbeteren van de patiëntenzorg door vitale functies continu op afstand te bewaken met Splashtop On-Prem remote access-software.

Dit hielp de Sensing Clinic onnodige ritten naar patiënten te verminderen, en bezoeken aan patiënten efficiënter te maken door een clinicus in staat te stellen de status van een patiënt van tevoren te kennen.

de case study te verkennen.

3. Op afstand toegang krijgen tot Adobe-software

Bij software zoals Adobe Photoshop, hebben de meeste mensen vaak toegang tot de software in de cloud wanneer ze niet achter hun primaire computer zitten. De pandemie heeft ons geleerd dat remote access vaak op dezelfde manier kan worden gebruikt en meestal een efficiëntere manier is om op afstand toegang te krijgen tot Adobe-software. Het afgelopen jaar is het door veel creatieve professionals gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot Adobe-software op hun kantoorcomputers, van buiten het kantoor en zonder vertraging!

Zo makkelijk ging het: na installatie van de software voor remote access op zowel on-site als externe apparaten, konden creatieve professionals op elk apparaat de remote access-software gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot Adobe Creative Cloud desktopsoftware, direct en in realtime, en hun krachtige externe computer gebruiken alsof ze er echt achter zaten.

Deze situatie werd vooral populair op scholen die hun studenten remote access moesten geven tot schoolcomputers waarop zware software draaide.

4. Een horrorfilm produceren en regisseren op afstand!

Vanwege de lockdown werd Katherine Sweetman ingehuurd om een deel van de productie op afstand te leiden. Ze ging op zoek naar een manier om op afstand te kunnen produceren en kwam uit bij Splashtop remote access-software.

Na het testen ervan voor regie op afstand vond Katherine dat het vrij goed werkte. Zo goed dat ze op afstand een Halloween short produceerde met Splashtop remote access software. Katherine legt in haar blog " uit hoe je een film 100% op afstand regisseert ."

Hoe gaat u Splashtop remote access gebruiken?

Misschien klinkt remote broadcasting, remote monitoring in de gezondheidszorg, remote design met Adobe en het produceren van een horrorfilm met remote access vreemd, maar we kunnen er van uitgaan dat er meer van dit soort gebruiksscenario's zullen ontstaan zolang het werken op afstand de wereld blijft veranderen. Dus waarom niet iets in de ruimtevaart? Dat eerdere voorbeeld lijkt ineens niet meer zo gek.

Hoor je voor het eerst van toegang op afstand? Leer meer over wat het is en probeer onze software gratis uit. Hoewel je het misschien niet gebruikt om op afstand een korte horror te produceren, zul je merken dat toegang op afstand erg handig kan zijn om je in staat te stellen productief vanuit huis te werken - of waar dan ook.