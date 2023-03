Het Massaal Ontslag Nemen Is Begonnen

Kan hybride werken dit voorkomen?

4 miljoen.

Volgens een recente studie van het Amerikaanse Labour Department is dit het aantal werknemers dat sinds april 2021 hun baan heeft opgezegd. Het enorme personeelsverloop heeft de VS naar het hoogste niveau van vrijwillig ontslag in generaties geleid en is "het grote ontslag" genoemd.

Een complete mentaliteitsverandering in hoe we werken

Hoewel verschillende botsende trends de oorzaak zijn van het massale ontslag, is de belangrijkste factor een volledige mentaliteitsverandering op het snijvlak van werk en persoonlijk leven.

In een recent interview met Axios zei Betsey Stevenson, econoom van de University of Michigan, dat door het lange thuiswerken tijdens de pandemie, mensen wat meer ruimte hebben gehad om zichzelf af te vragen wat ze echt willen doen.

Werknemers herdefiniëren niet alleen wat ze willen doen, maar ook hoe ze het willen doen.

"Ik zou zeker mijn huidige functie verlaten als ik weer fulltime op kantoor zou worden geroepen", zegt S. Poore, een ingenieur die al 15 jaar in een kantooromgeving werkt. "En de reden is dat ik de dagen beu ben dat we op kantoor zitten om alleen maar te zeggen dat we dat deden; ik zou graag willen dat het hybride is waar we binnenkomen voor specifieke persoonlijke vergaderingen of demo's."

Net als S. Poore overweegt een groeiend aantal kantoormedewerkers om te vertrekken naar werkgevers met flexibelere werkregelingen en arbeidsmogelijkheden.

Hoewel er het afgelopen jaar vele, vele dieptepunten zijn geweest als gevolg van de pandemie, heeft het verplicht thuiswerken aangetoond dat mensen zeer productief kunnen zijn door vanuit huis te werken terwijl ze tegelijkertijd profiteren van voordelen zoals het wegvallen van reistijd en het besparen op brandstof en ov-tarieven. Bijkomende voordelen waren onder meer een grotere flexibiliteit in kinderopvang, minder blootstelling aan corona en andere gemakkelijk overdraagbare ziektes zoals griep.

Werken op afstand is niet voor iedereen weggelegd

Terwijl sommige werknemers overwegen hun baan op te zeggen als hun bedrijf hen terugroept naar kantoor, willen weer anderen vertrekken als hun organisatie besluit volledig op afstand te gaan werken.

Uit een recent onderzoek van Sharp Corp. bleek dat 60% van de zesduizend bedienden het werken met collega's op kantoor miste en zich zorgen maakte over de afweging om gepasseerd te worden voor kansen als ze een model voor werken op afstand volledig zouden omarmen.

Wat betekent dit voor 'het massale ontslag'? Als het gaat om het herdefiniëren van werk, zijn er opties, uitdagingen en zelfs kansen. Een volledig extern of niet-extern kantoor kan medewerkers ertoe brengen ontslag te nemen op basis van hoe ze over werken op afstand denken.

Werknemers en werkgevers zullen elkaar halverwege tegemoet moeten komen. Dit is waar hybride werk kan helpen.

Het hybride kantoor - kan het de grote berusting redden?

Het hybride kantoor geeft werknemers de flexibiliteit om zowel op kantoor, thuis of waar dan ook te werken.

Organisaties kunnen schema's maken voor de dagen en tijden waarop werknemers op kantoor worden verwacht, of ze kunnen werknemers zelf laten kiezen waar en wanneer ze willen werken.

Terwijl de meest voorkomende hybride kantooropstelling de '3-2-2' is (drie dagen thuis werken, twee dagen op kantoor), gaat hybride over het bieden van flexibiliteit om naar kantoor te komen wanneer dat nodig is. Dit zou dan kunnen betekenen dat een medewerker kan kiezen voor één dag op kantoor en vier dagen thuis.

Volgens een Amerikaans PwC-onderzoek uit 2021, als het gaat om de voorkeuren van werknemers voor waar ze werken:

28% wil vijf dagen per week op afstand werken

35% geeft de voorkeur aan twee of drie dagen

10% neigt naar vier dagen

10% wil een dag op kantoor werken

8% elke dag op kantoor wil werken

Het lijkt er dus op dat er geen one-size-fits-all is als het gaat om het hybride kantoor.

Het hybride kantoor gaat over het vinden van de juiste balans voor zowel het bedrijf als de medewerkers en het bieden van het beste van twee werelden: de flexibiliteit om parttime thuis te werken en het voordeel van contact te hebben op kantoor.

Dit maakt het hybride kantoor een mogelijke oplossing om een deel van de verwachte ontslagen te verminderen.

Volgens een kleine LinkedIn-enquête die Splashtop hield, antwoordde 86% bevestigend toen we zevenenvijftig professionals vroegen of hybride werk ons kon "redden" van de "grote berusting".

Sommige werknemers, zoals de webdesigner Jamie Hickey van Coffee Semantics, pleiten sterk voor het hybride kantoor. Jamie startte een werkpetitie waarin hij verklaarde dat hij en zijn tweeëntwintig collega's naar andere bedrijven zouden vertrekken als ze geen hybride optie aangeboden krijgen, omdat ze er sterk van overtuigd zijn dat ze overal hun beste werk kunnen doen.

Wat is de beste technologie voor het opzetten van een hybride kantoor?

Bedrijven over de hele wereld denken na over hoe ze het hybride werk en kantoor het beste mogelijk kunnen maken en staan voor de uitdaging hoe ze flexibiliteit kunnen bieden door en met de technologie die ze inzetten.

We hebben ontdekt dat de sleutel tot succes is, om het kantoor thuis en op het werk zo naadloos mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Voor de coronacrisis was thuiswerken vaak niet de norm en boden veel IT-afdelingen VPNs (Virtual Private Networks) aan om op afstand verbinding te maken met het kantoor.

Toen echter miljoenen werknemers naar huis werden gestuurd om daar te werken, begonnen VPNs hun tekortkomingen te tonen. Oorspronkelijk ontworpen voor gebruikers die voor korte duur toegang tot het bedrijfsnetwerk nodig hadden, raakten VPNs overbelast toen het complete personeel de hele dag verbonden bleef. Omdat van VPNs veel meer werd gevraagd dan waarvoor ze ontworpen waren, bleken ze vaak traag, ingewikkeld voor gebruikers en duur om te implementeren.

Een alternatief voor VPN's voor duizenden bedrijven is de software voor externe toegang van Splashtop. Met supersnelle verbindingen, ondersteuning van alle soorten besturingssystemen en ingebouwd gebruiksgemak, vonden veel bedrijven het een betaalbaar alternatief voor traditionele VPN's.

Wat is software voor externe toegang en hoe werkt het?

Remote access (of remote desktop) software biedt de mogelijkheid om elke computer op afstand te bedienen. Gebruikers installeren de remote desktop-software op hun kantoorcomputers en maken thuis op afstand verbinding met bijvoorbeeld hun laptop. Gebruikers hebben toegang tot alle software en bestanden alsof ze echt op kantoor achter hun computer zitten.

Splashtop biedt een van de best presterende, betaalbare remote access-software oplossingen voor het opzetten van een hybride kantoor. Het is de vertrouwde keuze voor veel grote merken, waaronder Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting en Tapestry.

Als u overweegt over te stappen op een hybride kantoor, raden we u ten zeerste aan om onze remote desktop-software eens te proberen. Probeer het gratis om te testen hoe het werkt, en bekijk de onderstaande video voor een demo met veel informatie.