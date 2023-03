Video: Geef studenten toegang tot labcomputers op de campus vanuit huis

Toegang op afstand is tegenwoordig een van de populairste onderwerpen ter wereld, vooral voor hogescholen en universiteiten. Terwijl de COVID-19-pandemie blijft duren, neemt de vraag van scholen alleen maar toe, omdat velen van hen een manier nodig hebben waarop leerlingen op afstand toegang kunnen krijgen tot laboratoriumcomputers.

Splashtop stelt studenten in staat om op afstand toegang te krijgen tot laboratoriumcomputers, waardoor scholen met succes effectief leren op afstand mogelijk maken. Zowel instructeurs als studenten zijn dol op de hoogwaardige externe verbindingen van Splashtop, en hoe gemakkelijk het is om te gebruiken!

Splashtop helpt honderden universiteiten vandaag met onbemande externe toegang met behulp van een van de kernmogelijkheden, connectiviteit tussen apparaten. Studenten kunnen Windows-, Linux- en Mac-labcomputers naadloos bedienen vanaf elke pc, tablet of mobiel apparaat (inclusief Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook).

Met Splashtop hebben studenten thuis of op een andere locatie toegang tot schoollabcomputers zonder dat iemand op de campus aanwezig is. Waar ze ook zijn, studenten kunnen nog steeds video en audio streamen (zelfs audio van Macs op afstand ), muis- en toetsenbordbediening krijgen en alle toepassingen op de laboratoriumcomputer gebruiken. Hierdoor kunnen studenten gebruikmaken van de krachtige laboratoriumcomputers van hun school en aan apps zoals Adobe Suite werken alsof ze recht voor die computer zitten.

De remote labsoftware van Splashtop biedt ook een centrale beheerdersconsole, waardoor het zeer eenvoudig te beheren en te schalen is. De beveiligde infrastructuur, inbraakpreventie en meerdere andere functies van Splashtop houden uw gegevens veilig. Andere functies, zoals tweestapsverificatie en apparaatverificatie, stellen gebruikers in staat de beveiliging van hun accounts te optimaliseren.

Hoe Splashtop voor laboratoriumcomputers werkt

Er zijn twee hoofdcomponenten van de oplossing voor externe toegang van Splashtop:

De Splashtop Business-applicatie

Deze app is op alle apparaten van studenten geïnstalleerd. Eenmaal ingelogd, zien studenten een lijst met computers waarmee ze verbinding kunnen maken en bekijken ze welke computers online of offline zijn. Met slechts één klik hebben ze volledige toegang tot die laboratoriumcomputer en kunnen ze de controle overnemen alsof ze er recht voor zitten.

Studenten hebben opties zoals volledig scherm, originele grootte, hoge framesnelheid (om te optimaliseren voor audio-/videotoepassingen die ze mogelijk gebruiken) en nog veel meer. Enkele andere functies zijn onder meer bestandsoverdracht, chat, remote wake en opnamesessie.

De Splashtop-streamer

Deze eenvoudig te implementeren streamer draait als een service en wordt op alle laboratoriumcomputers geïnstalleerd. IT-beheerders kunnen alle schoolcomputers, gebruikers en de apparaten waarmee ze op afstand werken, zien, groeperen en beheren. Hier kunnen beheerders ook toegangsrechten instellen, sessiegeschiedenissen controleren, alle studentensessies en hun duur bekijken en deze sessies zelfs exporteren.

Onder het tabblad beheer kunnen beheerders groepen computers maken (labgroepen of gebruikersgroepen) en bepalen tot welke computer/ groepen computers studenten toegang hebben. Een belangrijk kenmerk waar scholen dol op zijn, is dat instructeurs kunnen worden ingesteld als groepsbeheerders, zodat ze specifieke groepen computers kunnen beheren.

