IT-teams zijn voortdurend druk bezig, vooral wanneer ze meerdere endpoints moeten beheren. Ze hebben vaak moeite met patchachterstanden, het beheren van verspreide endpoints en het handhaven van IT-compliance op apparaten, wat tijd en middelen kan wegnemen van andere taken.
Deze uitdagingen zijn echter allemaal op te lossen met de juiste oplossing voor patchbeheer. Goed patchbeheer voor ondernemingen maakt het eenvoudig om endpoints te beveiligen, de cybersecurity op peil te houden en alles vanuit één plek up-to-date te houden, zodat apparaten beveiligd blijven zonder IT-teams onnodig te belasten.
Dus, hoe kan patchbeheer voor ondernemingen de IT-beveiliging helpen verbeteren? Laten we dat eens bekijken…
Wat is patchbeheer voor ondernemingen?
Patchbeheer voor enterprises is het proces van het identificeren, testen, implementeren en verifiëren van updates binnen de IT-infrastructuur van een organisatie. Omdat patchen een essentieel onderdeel is van cybersecurity en IT-compliance, is patchbeheer voor enterprises bedoeld om duidelijke regels op te stellen zodat alle updates binnen een vastgestelde termijn correct worden geïnstalleerd en geverifieerd, en zodat vastgestelde richtlijnen voor testen en prioritering worden gevolgd.
Automatisering is een kernonderdeel van modern patchbeheer voor enterprises. Waar handmatig patchbeheer ervan afhangt dat gebruikers onthouden updates te installeren of dat IT-medewerkers elk apparaat handmatig bijwerken, stroomlijnt automatisering het proces, verbetert het de efficiëntie en helpt het ervoor te zorgen dat elk endpoint correct wordt bijgewerkt.
Patchen, updates en upgrades in enterprise-IT begrijpen
De termen “patch”, “update” en “upgrade” worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn enkele belangrijke verschillen, vooral in de context van patchbeheer voor ondernemingen. We kunnen ze als volgt opsplitsen:
Wat is het
Wat het aanpakt
Waarom dit belangrijk is voor de prioritering binnen enterprise-IT
Patchbeheer
Een gerichte softwarewijziging die een specifiek probleem oplost zonder de functionaliteit ingrijpend te veranderen. Wordt meestal uitgebracht tussen grote সফtwareversies.
Beveiligingslekken, bugfixes, stabiliteitsproblemen, nalevingsvereisten en kleine prestatieverbeteringen.
Doorgaans hoge prioriteit, omdat patches vaak kwetsbaarheden aanpakken die actief worden misbruikt. Vertraagd patchen kan leiden tot datalekken, schendingen van de naleving van beveiligingsvoorschriften en verstoringen.
Update
Een verzameling verbeteringen en oplossingen die zijn uitgebracht voor een bestaande softwareversie. Updates kunnen patches, kleine functieverbeteringen en prestatieverbeteringen omvatten.
Meerdere bugfixes, beveiligingsverbeteringen, QoL-verbeteringen, oplossingen voor compatibiliteitsproblemen en kleine functie-uitbreidingen.
Belangrijk voor het behoud van systeemstabiliteit, prestaties en ondersteuning. Ze kunnen helpen technische schuld en compatibiliteitsproblemen te voorkomen.
Upgraden
Een overstap naar een nieuwe versie of de nieuwste software-release, vaak met ingrijpende wijzigingen in functies, architectuur of de gebruikerservaring.
Vervanging van end-of-life software, toegang tot nieuwe mogelijkheden, verbeterde beveiligingskaders en vereisten voor leverancierssupport.
Vereist doorgaans strategische planning, tests, gebruikerstraining en verandermanagement. Hoewel upgrades misschien niet zo urgent zijn als kritieke patches, zijn ze essentieel voor beveiliging en ondersteuning op de lange termijn.
Patches zijn in wezen de kleinste wijzigingen, maar kunnen ook het belangrijkst zijn, omdat ze vaak kritieke beveiligingslekken verhelpen. Upgrades zijn de grootste veranderingen in het geheel en vereisen vaak de meeste planning, tests en training. Updates zitten ondertussen qua omvang en prioriteit tussen die twee in, maar kunnen ook belangrijke beveiligingsupdates bevatten.
Hoe het patchbeheerproces voor ondernemingen werkt (levenscyclus)
Dus, hoe werkt de levenscyclus van patchbeheer voor ondernemingen? We kunnen het proces opdelen in zeven stappen, waarbij patching van ontdekking naar succesvolle installatie en rapportage gaat. Het volledige proces zou er zo uit moeten zien:
Asset discovery: Om te beginnen moet je een inventarisatie van je assets uitvoeren, waaronder apparaten, software, besturingssystemen en applicaties. Dit vormt de basis van je patchmanagement en helpt je te bepalen wat moet worden bijgewerkt.
Kwetsbaarheidsbeoordeling: Zodra je je assets goed in kaart hebt gebracht, kun je ontbrekende patches en bestaande kwetsbaarheden identificeren. Het is belangrijk om de kwetsbaarheden te beoordelen om te bepalen welke de grootste bedreigingen vormen, zodat die zo snel mogelijk kunnen worden aangepakt.
Prioritering van patches: Niet alle patches zijn even belangrijk; sommige verhelpen kritieke beveiligingslekken, terwijl andere kleine verbeteringen zijn. Prioritering is belangrijk om te bepalen welke patches als eerste moeten worden uitgerold, op basis van ernst, systeemkritikaliteit en mogelijke schade.
Testen: Zorg ervoor dat je patches test voordat je ze in het hele bedrijf uitrolt. Begin met een kleine maar diverse set apparaten om te patchen, zodat je eventuele problemen kunt identificeren die moeten worden opgelost en kunt controleren of de patches werken zoals bedoeld.
Implementatie: Als er geen grote problemen zijn, kun je beginnen met een bredere uitrol. Het gebruik van implementatiegroepen en geplande updates kan helpen om een soepele uitrol te waarborgen door je telkens op geselecteerde groepen apparaten te richten en updates in te plannen wanneer ze de minste onderbrekingen veroorzaken.
Verificatie: Het is belangrijk om te controleren of patches correct zijn geïnstalleerd, zodat elk endpoint goed is bijgewerkt. Soms kunnen patches mislukken, of moeten apparaten opnieuw worden opgestart voordat het patchen kan worden voltooid, dus verificatie kan helpen vaststellen of er endpoints zijn die aandacht nodig hebben.
Rapportage: Het bijhouden van gegevens is ook essentieel voor patchbeheer. Deze rapporten maken duidelijk wat er is bijgewerkt, wanneer dat is gebeurd, welke problemen zijn opgetreden en welke uitzonderingen moesten worden gemaakt, zodat IT-teams tijdens audits hun patchcompliance kunnen aantonen.
Waarom IT-leiders in ondernemingen prioriteit geven aan patchbeheer
Niet-gepatchte endpoints vormen een van de grootste risico’s in bedrijfsomgevingen, waardoor patchbeheer een kernfunctie is voor enterprise-IT-teams.
Volgens Verizon’s 2026 Data Breach Investigations Report was het misbruiken van kwetsbaarheden de meest voorkomende manier waarop aanvallers initiële toegang kregen bij datalekken, met 31%. Hetzelfde rapport wees uit dat slechts 26% van de kwetsbaarheden in CISA’s catalogus met Known Exploited Vulnerabilities in 2025 volledig was verholpen, en dat de mediane tijd om ze te verhelpen steeg naar 43 dagen.
Vertraagd patchen kan ernstige gevolgen hebben. Een datalek kan een bedrijf aanzienlijke schade toebrengen, waaronder verlies van gevoelige bedrijfs- en klantgegevens, mogelijke ransomware-aanvallen en langdurige downtime, om nog maar te zwijgen van de financiële sancties en reputatieschade die daarop volgen.
Geplande versus noodpatches: hoe enterprise IT-teams met beide omgaan
Soms wordt er een nieuwe kwetsbaarheid ontdekt en moet die zo snel mogelijk worden gepatcht. In deze gevallen kan de patch niet wachten op de gebruikelijke updatecyclus en moet deze apart worden afgehandeld.
Dit brengt ons bij het verschil tussen geplande patches en noodpatches. Terwijl geplande patches in reguliere cycli worden uitgebracht, zijn noodpatches patches buiten de normale cyclus die worden gemaakt om zero-day-kwetsbaarheden en andere kritieke exploits aan te pakken.
Terwijl reguliere patches volgens een geplande cyclus kunnen worden afgehandeld, met ruim de tijd voor testen en goedkeuring, moeten noodpatches mogelijk sneller worden uitgevoerd. Deze patches moeten prioriteit krijgen bij testen, goedkeuring en uitrol, zodat apparaten zo snel mogelijk kunnen worden gepatcht en beschermd, vooral als de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt.
Patchbeheer en complianceframeworks voor enterprises
Patchbeheer is ook een essentieel onderdeel van IT-compliance. Er zijn verschillende compliancekaders die vereisen dat patches binnen een vastgestelde termijn worden uitgerold, samen met duidelijke documentatie die patchcompliance aantoont (inclusief vastgelegde uitleg voor eventuele uitzonderingen). Auditlogs leveren het bewijs dat auditors nodig hebben om te bevestigen dat patches op tijd zijn toegepast, dus zorg dat ze volledig zijn en makkelijk terug te vinden.
Compliance-frameworks zijn onder meer:
NIST SP 800-40: NIST-SP 800-40 is de “Gids voor de planning van enterprise patchbeheer” en biedt duidelijke richtlijnen voor hoe organisaties patchbeheer moeten aanpakken. Dit omvat risicogebaseerde prioritering en lifecyclebeheer, en dient als een nuttige bron voor best practices op het gebied van cybersecurity en patchbeheer.
HIPAA: Zorginstellingen en andere medische bedrijven moeten voldoen aan HIPAA-compliance om vertrouwelijke patiëntinformatie en medische dossiers te beschermen. De HIPAA Security Rule vereist dat betrokken organisaties risico's voor elektronische patiëntgegevens identificeren en beheren, en niet-gepatchte kwetsbaarheden zijn een van de meest voorkomende van die risico's.
PCI DSS: PCI DSS is een wereldwijde beveiligingsstandaard die voorschrijft hoe bedrijven kaartgegevens van kaarthouders verwerken om consumenten en hun creditcardgegevens te beschermen. Vereiste 6.3.3 bepaalt dat patches voor kritieke kwetsbaarheden binnen één maand na release moeten worden geïnstalleerd, terwijl andere beveiligingspatches moeten worden toegepast binnen termijnen die zijn gebaseerd op de risicobeoordeling van de organisatie.
CIS Control 7: CIS-naleving is de praktijk waarbij IT-systemen worden afgestemd op de controles en benchmarks van het Center for Internet Security om systemen en gegevens tegen bedreigingen te beschermen. Dit omvat continu kwetsbaarheidsbeheer, dus doorlopende monitoring en patching zijn essentieel.
Hoe enterprise patchbeheer je IT-team helpt
Patchbeheer biedt ondernemingen natuurlijk meerdere voordelen. Met goed patchbeheer kunnen ondernemingen hun cybersecurity versterken, de efficiëntie verbeteren, downtime verminderen en kosten vermijden.
Voordelen van enterprise patchmanagement zijn onder andere:
Minder risico op inbreuken dankzij verbeterde beveiliging tegen bekende en nieuw ontdekte kwetsbaarheden.
Minder ongeplande downtime dankzij de afname van zowel aanvallen als slecht getimede herstarts.
Auditklare naleving via geautomatiseerde logboeken en registraties die aantonen dat patches up-to-date zijn.
Verbeterde IT-efficiëntie dankzij automatisering, die zorgt voor soepele implementaties en IT-teams tijd vrijmaakt om zich op andere taken te richten.
Kostenbesparing door de kleinere kans op datalekken en de kosten die daarmee gepaard kunnen gaan.
Risico, uitrol en rapportage: enterprise patchstrategie
Een patchstrategie bepaalt de regels die je team bij elk van die stappen volgt, zodat beslissingen consistent blijven voor elk endpoint en standhouden tijdens audits. Belangrijke elementen die je moet definiëren zijn onder meer:
Op ernst gebaseerde deadlines: Stel voor elk risiconiveau, zoals kritiek, hoog en routinematig, een streeftermijn voor herstel vast, en behandel kwetsbaarheden in de Known Exploited Vulnerabilities-catalogus van CISA als de meest urgente categorie. Stem deze termijnen af op de compliancekaders die je organisatie volgt.
Onderhoudsvensters: Stem met bedrijfseigenaren af wanneer elke groep apparaten kan worden gepatcht en opnieuw opgestart, zodat implementaties piekuren en kritieke werkzaamheden vermijden.
Rollbackplannen: Bepaal vooraf hoe je team reageert als een patch problemen veroorzaakt, inclusief wie een uitrol kan pauzeren en hoe getroffen apparaten worden hersteld.
Uitzonderingsbeheer: Sommige systemen kunnen niet meteen worden gepatcht vanwege beperkingen in vendorondersteuning of zakelijke randvoorwaarden. Documenteer elke uitzondering met een eigenaar, een reden, een compenserende maatregel en een beoordelingsdatum.
Duidelijk eigenaarschap: Wijs verantwoordelijkheid toe voor elke fase van het proces, van het goedkeuren van patches tot het verifiëren van resultaten, zodat het werk niet tussen teams blijft liggen.
Prestatiestatistieken: Houd metingen bij, zoals het patchcompliancepercentage en de tijd tot herstel, zodat je vertragingen vroeg kunt signaleren.
Welke functies je moet zoeken in enterprise patchmanagementoplossingen
Wanneer je op zoek gaat naar een patchmanagementoplossing voor enterprises, kan het lastig zijn om te bepalen welke functies essentieel zijn en welke er alleen op papier goed uitzien. Er zijn echter een paar kernfuncties waar geen enkele patchmanagementoplossing zonder zou moeten kunnen, dus zorg er bij het vergelijken van leveranciers voor dat ze deze bieden:
OS- en patching van externe applicaties: Oplossingen die alleen besturingssystemen patchen, lopen het risico dat applicaties verouderd en kwetsbaar blijven. Kijk naar brede ondersteuning voor externe applicaties naast OS-patching.
Inzichten op basis van CVE's: gegevens over Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) kunnen helpen bekende bedreigingen te identificeren, zodat die geprioriteerd en beperkt kunnen worden. Zoek naar een platform met AI-gestuurde inzichten op basis van CVE's om potentiële bedreigingen snel te signaleren en aan te pakken.
Planning op basis van beleid: De mogelijkheid om patches volgens het bedrijfsbeleid te plannen en te prioriteren is belangrijk. Een goede patchmanagementoplossing moet updates automatisch plannen in overeenstemming met het bedrijfsbeleid, zodat ze tijdig worden uitgerold met zo min mogelijk onderbrekingen.
Gecentraliseerde bedieningselementen: Gecentraliseerd beheer is net zo belangrijk om efficiënte zichtbaarheid en controle te waarborgen. Zoek naar een platform met een gecentraliseerd dashboard dat vanuit één plek een duidelijk overzicht biedt van endpoints en hun patches.
Compliance-rapportage: duidelijke administratie bijhouden helpt compliance aan te tonen en audits te doorstaan. Zorg ervoor dat je een oplossing vindt met compliancerapporten en logboeken, zodat je eenvoudig kunt aantonen dat de beveiliging en patches indien nodig up-to-date zijn.
Integraties met je bestaande stack: Patchbeheer moet samenwerken met de tools waarop je team al vertrouwt, zoals Microsoft Intune, antivirus en oplossingen voor endpointdetectie en -respons (EDR). Dit geeft IT een gecombineerd overzicht van de gezondheid en beveiliging van endpoints, zonder dubbel werk te doen.
Hoe automatisering en AI patchbeheer voor ondernemingen veranderen
Er zijn twee tools die patchbeheer voor enterprises aanzienlijk effectiever en efficiënter maken: automatisering en kunstmatige intelligentie (AI).
Patchautomatisering heeft organisaties in staat gesteld om snel patches uit te rollen naar meerdere, verspreide endpoints zonder dat IT-teams elk apparaat handmatig hoeven te beheren. Dit is een grote stimulans voor de efficiëntie geweest en zorgt voor een consistentere en gestroomlijnde patchervaring.
AI-gestuurde technologie helpt IT-teams om kwetsbaarheidsgegevens te interpreteren en patches sneller te prioriteren. Met de juiste AI-functies kan patchmanagementsoftware samenvatten wat elke kwetsbaarheid beïnvloedt en stappen voor herstel voorstellen, zodat teams eerst de grootste risico's kunnen aanpakken.
Veel organisaties werken nog steeds toe naar een volledig autonome patchlevenscyclus. Uit een Splashtop-enquête onder 250 IT- en MSP-professionals bleek dat 72% van de organisaties zich in een tussenfase bevindt, waarin de tools wel bestaan, maar fragmentatie en inconsistente automatisering de voordelen beperken. De volledige bevindingen zijn beschikbaar in het onderzoeksrapport Stuck in the Middle.
Neem de controle over enterprise patchmanagement op elk endpoint
Als je betrouwbaar en efficiënt enterprise-patchbeheer wilt, heeft Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) wat je nodig hebt. Splashtop AEM stelt IT-teams in staat om meerdere verspreide apparaten te beheren, met geautomatiseerd patchbeheer en AI-gestuurde, op CVE gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten die teams helpen te bepalen wat ze als eerste moeten oplossen.
Met Splashtop AEM kunnen IT-teams beschikbare patches detecteren, deze via updateringen uitrollen zodat ze eerst een kleinere groep bereiken, en de patchstatus en logboeken voor elke update bijhouden. Het omvat het patchen van besturingssystemen voor Windows en macOS en het patchen van applicaties van derden voor meer dan 100 applicaties, op zowel werkstations als servers.
Daardoor kunnen enterprise-IT-teams die Splashtop AEM gebruiken apparaten in hun hele bedrijf ondersteunen, IT-compliance behouden en endpoints veilig houden, waardoor er tijd vrijkomt voor urgentere taken.
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