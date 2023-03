De reviews zijn binnen en Splashtop wint de prijs voor het grootste gebruiksgemak

Als u op zoek bent naar een softwareoplossing voor remote access, dan is Splashtop de juiste keuze voor u.

98% Gebruiksgemak

98% Gemak van administratie

97% Voldoet aan de eisen

Van de 40 geëvalueerde bedrijven in het voorjaar van 2021, behaalde Splashtop de hoogste scores in de G2 Usability Index for Remote Desktop. Hieruit blijkt dat Splashtop doet wat het zegt als het gaat om gebruiksgemak voor remote desktop-oplossingen.

"Toen ik TeamViewer gebruikte schopte het me vaak uit de software, maar Splashtop heeft dat nooit gedaan. Ook de prijs is geweldig!"



Onze toegewijde medewerkers van ingenieurs en productontwerpers hebben aan deze toonaangevende oplossing voor toegang op afstand gewerkt met jou in gedachten. We horen van onze gerenommeerde partners en klanten hoe gemakkelijk het was om Splashtop te implementeren. Dat is een van de redenen waarom wij hun voorkeur hebben voor oplossingen voor toegang op afstand.

G2 is de grootste en meest vertrouwde software reviewsite, die elke maand 5,5 miljoen mensen de juiste software helpt te kiezen op basis van echte reviews.

De beste professionals uit de sector, zoals boekhouders, IT-ers, bouw, groothandel en gezondheidszorg - die allemaal daadwerkelijke klanten zijn - namen deel aan het beoordelingsproces van G2, dat deze Beste Bruikbaarheidsscore mede heeft bepaald. Lees meer hierover op de website van G2.

