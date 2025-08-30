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Splashtop's remote desktop solutions infographic showing high ease of use and admin ratings

De reviews zijn binnen en Splashtop wint de prijs voor het grootste gebruiksgemak

Splashtop Team
2 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Als u op zoek bent naar een softwareoplossing voor remote access, dan is Splashtop de juiste keuze voor u.

  • 98% Gebruiksgemak

  • 98% Gemak van administratie

  • 97% Voldoet aan de eisen

Van de 40 geëvalueerde bedrijven in het voorjaar van 2021, behaalde Splashtop de hoogste scores in de G2 Usability Index for Remote Desktop. Hieruit blijkt dat Splashtop doet wat het zegt als het gaat om gebruiksgemak voor remote desktop-oplossingen.

"Toen ik TeamViewer gebruikte schopte het me vaak uit de software, maar Splashtop heeft dat nooit gedaan. Ook de prijs is geweldig!"
- Heather Klassen, Grijze Uil Boekhouding

Onze toegewijde medewerkers van ingenieurs en productontwerpers hebben aan deze toonaangevende oplossing voor toegang op afstand gewerkt met jou in gedachten. We horen van onze gerenommeerde partners en klanten hoe gemakkelijk het was om Splashtop te implementeren. Dat is een van de redenen waarom wij hun voorkeur hebben voor oplossingen voor toegang op afstand.

G2 is de grootste en meest vertrouwde software reviewsite, die elke maand 5,5 miljoen mensen de juiste software helpt te kiezen op basis van echte reviews.

De beste professionals uit de sector, zoals boekhouders, IT-ers, bouw, groothandel en gezondheidszorg - die allemaal daadwerkelijke klanten zijn - namen deel aan het beoordelingsproces van G2, dat deze Beste Bruikbaarheidsscore mede heeft bepaald. Lees meer hierover op de website van G2.

Maar geloof ze niet zomaar op hun woord, kijk zelf met een gratis proefversie.

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"Ik heb letterlijk alle remote desktop software van de afgelopen 10-15 jaar geprobeerd en ik moet zeggen dat Splashtop absoluut top is, van wereldklasse, snel en gemakkelijk in te stellen. Als je op afstand bent ingelogd is het net alsof je op de eigenlijke locatie van het externe bureaublad bent. Mijn team en ik zijn dolblij dat we nu eindelijk een remote desktop programma hebben dat echt aan onze behoeften voldoet. De prijs is uitzonderlijk betaalbaar op basis van een vergelijking met je concurrenten (TeamViewer en GoToMyPC). Uw software wordt ten zeerste aanbevolen door het team van ons radiostation."
- Jeff & Personeel, WJMX, DB Smooth Jazz Boston Global Radio


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