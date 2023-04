De toekomst van headless computing: Splashtop-toegang op afstand

Naarmate de technologie vordert, nemen ook de methoden waarmee we werken toe. Een van de belangrijkste veranderingen in de afgelopen jaren is de opkomst van headless computers, die worden bediend via netwerkverbindingen op afstand, in tegenstelling tot een traditionele fysieke interface.

Externe toegang tot headless computers kan kosteneffectief en efficiënt zijn, en Splashtop loopt voorop bij het bieden van krachtige oplossingen voor externe toegang voor dit type computergebruik, vooral voor media- en entertainmentprofessionals.

In deze blog gaan we in op waarom headless computers steeds populairder worden en wat de voordelen zijn. We bespreken ook waarom bedrijven overstappen op Splashtop om externe toegang tot machines zonder kop mogelijk te maken, en welke oplossing voor u ideaal is.

Wat zijn headless computers?

Headless computers zijn computersystemen of apparaten die werken zonder monitor, toetsenbord of muis. Ze worden meestal bestuurd via een netwerkverbinding en worden vaak gebruikt in serveromgevingen om de bedrijfskosten te verlagen.

Groeiende populariteit van headless computers

In de afgelopen jaren zijn headless computers populairder geworden in de media- en entertainmentindustrie vanwege hun vermogen om krachtige rekenkracht te leveren en tegelijkertijd de fysieke ruimte te verminderen.

Deze industrieën hebben aanzienlijke verwerkingskracht nodig voor activiteiten zoals het renderen van 3D-afbeeldingen en het bewerken van video, en met headless computers kan deze kracht op afstand worden gebruikt, waardoor het kosteneffectiever en efficiënter wordt.

Bovendien zijn headless computers met de opkomst van werken op afstand een populaire oplossing geworden voor professionals die toegang nodig hebben tot krachtige computerbronnen, maar mogelijk niet de fysieke ruimte hebben voor een volledig werkstation. Door externe toegang tot headless computers te bieden, kunnen organisaties geld besparen op fysieke ruimte en hardware, terwijl de productiviteit en efficiëntie worden verhoogd.

De voordelen van headless computing

Headless computing biedt verschillende voordelen voor de media- en entertainmentindustrie, waaronder:

Kostenbesparingen: Headless computers zijn minder duur dan traditionele werkstations, en toegang op afstand tot deze computers vermindert de behoefte aan fysieke hardware, waardoor geld wordt bespaard op onderhoud, upgrades en benodigde ruimte. Verhoogde rekenkracht: Headless computers kunnen worden geconfigureerd met krachtige processors, geheugen en grafische kaarten, waardoor de rekenkracht wordt geboden die nodig is voor activiteiten zoals 3D-modellering, videobewerking en weergave. Toegankelijkheid op afstand: Headless-computers zijn op afstand toegankelijk, zodat gebruikers overal en op elk apparaat kunnen werken, zonder gebonden te zijn aan een fysiek werkstation. Samenwerking: Headless computing maakt het gemakkelijker voor teams om samen te werken aan projecten, aangezien meerdere gebruikers op afstand toegang hebben tot dezelfde computer en tegelijkertijd aan hetzelfde project kunnen werken. Verbeterde beveiliging: Headless computers kunnen gemakkelijker worden beveiligd dan traditionele werkstations, omdat gevoelige gegevens op een externe server kunnen worden opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde gebruikers, waardoor het risico op datalekken en diefstal wordt verkleind.

De voordelen van Splashtop voor headless computing

Splashtop zorgt voor een revolutie in headless computing door krachtige en efficiënte oplossingen voor externe toegang te bieden. Met de oplossingen van Splashtop kunnen gebruikers op afstand toegang krijgen tot headless computers vanaf elk apparaat met een internetverbinding, wat flexibiliteit en toegankelijkheid biedt.

Met Splashtop kunnen gebruikers hun headless computers op afstand bedienen en beheren, waarbij ze alle rekenkracht gebruiken die ze nodig hebben zonder de fysieke ruimte die een traditioneel werkstation vereist.

Splashtop biedt verschillende functies die externe toegang tot headless computers krachtiger en efficiënter maken. Deze omvatten:

Brede apparaatondersteuning: gebruikers kunnen op afstand toegang krijgen tot Mac-, Windows- en Linux-computers vanaf elk Mac-, Windows-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat, waardoor de toegankelijkheid wordt verbeterd en BYOD (bring your own device) mogelijk wordt gemaakt.

Ondersteuning voor meerdere monitoren : met Splashtop kunnen gebruikers meerdere monitoren op hun lokale computer weergeven terwijl ze toegang hebben tot een computer zonder computer, waardoor de werkruimte en productiviteit toenemen.

4K-streaming : Splashtop biedt 4K-streaming tot 60 fps, voor video- en beeldweergave van hoge kwaliteit.

USB-apparaatomleiding : met Splashtop kunnen gebruikers USB-apparaten omleiden van hun lokale computer naar de externe headless computer, waardoor ze lokaal aangesloten apparaten kunnen gebruiken, zoals 3D-muisondersteuning voor efficiënter werken met 3D-modelleringssoftware

High-Fidelity Audio : Splashtop ondersteunt ultrahoge audiobitsnelheden, waardoor gedetailleerde geluidsbewerking, AV-synchronisatie en postproductie mogelijk zijn.

Externe stylus : Splashtop biedt externe toegang tot de druk, oriëntatie, kanteling, grootte en andere functies van stylusapparaten en pennen, waardoor de workflow voor digitale artiesten en ontwerpers wordt verbeterd.

Mic Passthrough : Met Splashtop kunnen gebruikers hun lokale microfoon aansluiten op de externe computer en in realtime toegang krijgen tot opnamesoftware, vergadersoftware, dicteersoftware en meer.

Gedetailleerde controles: Splashtop biedt gedetailleerde controles aan IT-beheerders, waardoor ze externe toegang tot headless computers voor hun werknemers kunnen beheren.

Casestudy: efficiëntie verbeteren met Splashtop- en headless-computers

Platinum Tank Group, een bedrijf gespecialiseerd in ontwerp en productie, stond voor uitdagingen toen de 3D CAD-ontwerpers vanwege de pandemie op afstand moesten werken.

Het bedrijf had een oplossing nodig waarmee ontwerpers naadloos op kantoor en thuis konden werken zonder extra ruimte nodig te hebben. Ze probeerden verschillende tools voor externe toegang, maar geen enkele was effectief totdat ze Splashtop Enterpriseontdekten, dat hen automatische apparaatomleiding en ondersteuning voor meerdere monitoren bood.

Met Splashtop kon Platinum zijn ontwerpteam uitbreiden zonder de kantoorruimte uit te breiden. De ontwerpers gebruikten minicomputers om overal op afstand toegang te krijgen tot hun kantoorwerkstations. De klantenondersteuning van Splashtop, de ondersteuningsfunctie voor meerdere monitoren en de omleiding van 3D-apparaten hielpen de ontwerpers om efficiënt samen te werken.

Bovendien zorgde de multi-factor authenticatie van Splashtop ervoor dat Platinum weer op het goede spoor kwam na een cyberaanval. Lees de volledige casestudy om alle redenen te zien waarom Splashtop-toegang op afstand voor headless computers een overwinning was voor Platinum.

Splashtop-oplossingen voor externe toegang voor headless computing

Splashtop biedt twee oplossingen voor externe toegang voor headless computing: Splashtop Business Access en Splashtop Enterprise. Beide oplossingen stellen gebruikers in staat om op afstand toegang te krijgen tot headless computers vanaf elk apparaat met een internetverbinding.

Splashtop Business Access

Splashtop Business Access is ontworpen voor kleine tot middelgrote bedrijven en biedt gebruikers een veilige, krachtige oplossing voor externe toegang. Met deze oplossing hebben gebruikers toegang tot hun headless computers vanaf elk apparaat met een internetverbinding, inclusief computers, tablets en mobiele apparaten. Het ondersteunt ook setups met meerdere monitoren, afdrukken op afstand, bestandsoverdracht en meer.

Splashtop Enterprise NL

Splashtop Enterprise is ontworpen voor grotere organisaties en biedt veilige en schaalbare oplossingen voor externe toegang. Deze oplossing omvat geavanceerde functies zoals SSO/SAML-integratie, USB-apparaat- en stylusomleiding, microfoondoorvoer, hifi-audio en geplande toegang.

Splashtop Enterprise wordt ook geleverd met IT-ondersteuningsmogelijkheden, waaronder een servicedesk, eindpuntbewaking en -beheer en geavanceerde add-ons.

Met Splashtop Enterprise kunnen IT-teams eenvoudig externe toegang voor hun organisatie beheren, wat tijd en middelen kan besparen.

Conclusie – Headless Computing is de toekomst van werk

Headless computing is een steeds populairdere oplossing voor organisaties die op zoek zijn naar kosteneffectieve en efficiënte rekenkracht, met name voor media- en entertainmentprofessionals.

Externe toegang tot headless computers van Splashtop is een toonaangevende oplossing die gebruikers krachtige en flexibele externe toegang biedt vanaf elk apparaat.

De functies van Splashtop, zoals ondersteuning voor meerdere monitoren, 4K-streaming, omleiding van USB-apparaten, hifi-audio, stylus op afstand, microfoondoorvoer en gedetailleerde bedieningselementen, bieden een ongeëvenaarde ervaring met externe toegang voor headless computing.

Over het algemeen ziet de toekomst van headless computing er rooskleurig uit, en Splashtop loopt voorop bij het bieden van efficiënte, veilige en krachtige oplossingen voor externe toegang. Of u nu een klein bedrijf of een grote onderneming bent, Splashtop heeft een oplossing die aan uw behoeften kan voldoen.

Ga gratis aan de slag met Splashtop

Wil je Splashtop-software voor externe toegang zelf uitproberen? Start nu een gratis proefperiode of leer meer over hoe u uw headless computing-ervaring naar een hoger niveau kunt tillen met Splashtop.

Meer informatie