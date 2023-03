Splashtop nieuwe functies mei/juni 2018

We hebben zojuist enkele geweldige nieuwe Splashtop functies toegevoegd en je kunt ze krijgen door je Splashtop Business app en streamer bij te werken naar de nieuwste versie (3.2.4.0).

"Inactief sinds..."

Weet of een computer momenteel inactief is of dat je klant hem actief gebruikt. Klik in de Splashtop Business app op het tandwielpictogram naast de computer om de inactieve tijd ervan te zien. Ga in de webconsole met de muis over de computer in de lijst.

Beschikbaar in Splashtop Remote Support Basic, Remote Support Plus, Business Access, SOS+10 en SOS Unlimited

Chat voordat je verbinding maakt met een machine

Wil je met je gebruiker nagaan of het een goed moment is om op afstand in te loggen? Dat kan nu! Op elk moment een chatsessie starten met een online computer, zonder in een sessie op afstand te zijn. Zoek naar het kleine "chat" knopje naast de computer in de Splashtop Business app.

Beschikbaar in Splashtop Remote Support Plus, SOS+10, SOS Unlimited

Twee technici kunnen op afstand in één machine worden aangesloten

Nu kunnen twee technici tegelijkertijd op afstand dezelfde computer bedienen! Los samen met een andere technicus de computer van je klant op. Twee van jullie maken gewoon verbinding zoals je normaal zou doen vanuit je respectievelijke Splashtop Business apps.

Beschikbaar in Splashtop Remote Support Plus, SOS+10 en SOS Unlimited

Automatisch herstarten en opnieuw verbindenTijdens een remote attended sessie kun je de computer herstarten en automatisch opnieuw worden verbonden nadat het herstarten is voltooid. Je zult na het opnieuw opstarten het inlogscherm van de computer kunnen zien, en van daaruit verder gaan. (Je kunt kiezen tussen normaal herstarten of herstarten in veilige modus).

Beschikbaar voor ondersteunde ondersteuningssessies in Splashtop SOS (nieuw), SOS+10 en SOS Unlimited

En meer...

Bespaar tijd bij het aansluiten. We vullen nu je Windows domeinnaam in een dropdown menu in, zodat je die niet hoeft in te typen.

Grote verbeteringen in iOS-app. Vanuit de iOS-app kunt u computers hernoemen, computernotities toevoegen, sessies verbreken, opnieuw opstarten, wekken, computers verwijderen en meer.

Wil je altijd de cursor op afstand zien voor al je sessies op afstand? Er is nu een optie in de instellingen van de Splashtop Business app om dat in te schakelen. Je kunt het tijdens een sessie nog steeds omschakelen met de werkbalk.

Verbeterde betrouwbaarheid bij afdrukken op afstand

Verhoogde snelheid van bestandsoverdracht tot 30%

Verbeteringen van de bruikbaarheid

Beschikbaar in Splashtop Remote Support Basic, Remote Support Plus, Business Access, SOS (nieuw), SOS+10, SOS Unlimited

Kijk wat we nog meer in de planning hebben staan

Er komen nog meer geweldige functies aan. Bekijk dit artikel over waar we aan werken voor meer details.

Krijg vroege bètatoegang tot deze opkomende technologieën

Andere recente updates: