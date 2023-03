Waarom Splashtop een ideale eindejaarsaankoop is voor uw IT-helpdesk

Nu het einde van 2021 snel nadert, zijn er meer dan alleen cadeautjes om in te pakken. U heeft, net als veel IT-helpdeskmanagers, waarschijnlijk wat extra geld gevonden in uw ondersteuningsbudget. Geld dat u tegen het einde van het jaar moet "gebruiken of verliezen". Hoewel dit op alle afdelingen gebruikelijk is, zijn de veranderingen in de ondersteuningsbehoeften als gevolg van thuiswerkinitiatieven voldoende reden voor ondersteunings-/helpdeskmanagers om hun overgebleven budget goed te besteden.

Overweeg de Strategische Noodzaak om Remote Support te Optimaliseren

Terwijl u beslist hoe u uw resterende budget uiteindelijk zou kunnen (of moeten) besteden, moet u overwegen hoe de nieuwe norm van werken op afstand en ondersteuning op afstand essentieel zijn voor het succes van uw organisatie in 2022. Uit een recent onderzoek van Gartner onder 317 CFO's en bedrijfsleiders bleek dat 74% van plan is om in het post-COVID-tijdperk hun personeel op locatie over te zetten naar permanent personeel op afstand.

Het is dan ook logisch dat bedrijven die de afgelopen 18 maanden druk bezig waren om 'op afstand te gaan werken', werknemers toegang op afstand hebben verleend en thuiswerken hebben toegestaan. Ze deden dit zonder hun helpdesk volledig voor te bereiden op de ondersteuning van externe medewerkers en het brede scala aan apparaten die zij gebruiken om hun werk uit te voeren.

Door ondersteuning op afstand mogelijk te maken – meer specifiek een tool voor ondersteuning op afstand die ultieme gebruikersflexibiliteit biedt – kunt u als ondersteuningsmanager de productiviteit in de hele organisatie stimuleren. Tegelijkertijd rapporteren beter ondersteunde werknemers en goed uitgeruste ondersteunende medewerkers een veel hoger moreel. Uit een Catalyst-enquête onder werknemers bleek bijvoorbeeld dat vrouwen met verantwoordelijkheden voor de zorg voor kinderen 32% minder geneigd zijn hun baan op te zeggen als ze robuuste opties voor werken op afstand hebben.

Hoeveel van uw overgebleven budget heeft u nodig?

Gelukkig niet veel! U kunt bijvoorbeeld zowel on-demand remote support als beheerde remote support bieden met behulp van Splashtop SOS voor slechts €199 voor een heel jaar (per gelijktijdige helpdeskmedewerker). Dat geeft elke technicus de mogelijkheid om op verzoek een onbeperkt aantal gebruikersapparaten te ondersteunen, zelfs apparaten die niet door uw organisatie worden beheerd. Deze investering zal een grote bijdrage leveren aan het tevredenstellen van zowel ondersteunend personeel als gebruikers, dankzij de volgende mogelijkheden:

Toegang met sessiecode

Hoge prestaties

Twee gebruikers op één computer

Functie 'Mijn desktop delen'

Ondersteuning voor iOS- en Android-apparaten

Robuuste beveiliging

Bestandsoverdracht (inclusief slepen en neerzetten)

Op afstand opnieuw opstarten en opnieuw verbinden

Sessie-opname

Custom branding

Ondersteuning voor meerdere monitoren

Chat

Gebruikersbeheer

PSA-ticketing en ITSM-integratie

Bezoek onze Splashtop SOS-productpagina om alle beschikbare kostenefficiënte opties te zien voor onbeperkte, on-demand remote support (plus extra toegang tot onbeheerde computers).

Kleine uitgaven, grote ROI

In vergelijking met andere aankopen levert een investering in technologie waarmee u gemakkelijk live, on-demand en onbeheerde remote support kunt bieden, onmiddellijke efficiëntieverbeteringen en mogelijkheden tot omzetgroei op. Uw bestaande personeel zal meer gebruikers tegelijk kunnen bedienen. Dit is te danken aan een veel kortere 'time-to-resolution' (TTR).

Wanneer een eindgebruiker een probleem heeft, heeft de supportmedewerker toegang tot het gebruikersapparaat met een 9-cijferige code (zelfs BYOD-apparaten). De TTR wordt veel korter wanneer uw supportmedewerkers alles op het apparaat van de eindgebruiker kunnen bekijken en niet meer dingen hoeven uit te zoeken via de telefoon.

Splashtop levert extra besparingen op als gevolg van de eenvoud van de technologie. Uw hele supportteam kan er binnen zeer korte tijd mee werken.

Maak een nog grotere impact met servicedeskmogelijkheden

U heeft iets meer budget over dan verwacht? U kunt de servicedesk-oplossing van Splashtop Enterprise gebruiken om een betere ervaring te creëren voor zowel uw eindgebruikers als supportmedewerkers. Extra ROI-resultaten van drie belangrijke impactgebieden:

Verhoogde Efficiëntie van Support-medewerkers met Krachtige Routing en Organisatie

Snellere oplossingen (TTR) door samenwerking tussen technici

Verbeterde klantenondersteuning

Onlangs heeft Splashtop een breed scala aan geavanceerde servicedesk-functies geïntroduceerd om supportworkflows effectiever te beheren en ervaringen te optimaliseren.

Uiteindelijk kunnen wat extra uitgaven dit jaar resulteren in nog meer besparingen volgend jaar. De eenvoud van Splashtop leidt er namelijk vaak toe dat organisaties hun bestaande, vaak verschillende tools vervangen ten gunste van een beter gestroomlijnd supportproces.

Adopteer Splashtop en schep erover op

Zorg ervoor dat uw ondersteuningsteam weet dat ze dit jaar gewaardeerd worden door hun werk gemakkelijker te maken. Markeer enkele voorbeelden van uw vroege implementatie om te laten zien hoeveel iedereen zal winnen door deze vereenvoudigde versie van ondersteuning op afstand te omarmen. Het zal een algehele overwinning zijn voor uw IT-helpdesk en externe medewerkers. En dan te bedenken, het enige dat nodig is om het te laten gebeuren, is uw overgebleven budget voor 2021.

