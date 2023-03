App voor scherm delen voor elk apparaat - Mirroring360

Schermcasting en schermdeling voor Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaten. Geweldig voor het bedrijfsleven en voor het onderwijs! Probeer het gratis.

Apps voor het delen van schermen kunnen de samenwerking tussen zakelijke professionals, docenten en studenten verbeteren. Door je scherm te delen naar een ander apparaat, maak je gebruik van de apparaten van je publiek, zodat ze in realtime kunnen zien wat je doet.

In de wereld van vandaag waar werknemers en studenten hun mobiele apparaten, tablets en Chromebooks gebruiken naast of in plaats van traditionele Windows- en Mac-computers om hun werk te doen, is het belangrijk dat uw app voor het delen van schermen meerdere besturingssystemen ondersteunt en platformoverstijgend werkt.

Daarnaast, omdat er meer mensen op afstand werken, heb je een app voor het delen van schermen nodig die werkt, of jij en je kijkers zich nu in dezelfde kamer of op afstand bevinden.

Daarom is Mirroring360 Pro van Splashtop de beste app voor het delen van schermen die vandaag beschikbaar is.

Met Mirroring360 kun je het scherm van je Windows, Mac, Android, iPhone, iPad of zelfs Chromebook-apparaat delen met een Mac- of pc-computer. Geen hardware of kabels nodig om je scherm te delen.

Dat is nog niet alles. Met Mirroring360 Pro kun je ook je computerscherm uitzenden naar maximaal 40 deelnemers tegelijk met een weblink! Geweldig voor demonstraties en lezingen.

Het gebruiksgemak van Mirroring360, de cross-platformondersteuning en de hoge prestaties zijn de belangrijkste redenen waarom universiteiten, schooldistricten en bedrijfsorganisaties Mirroring360 gebruiken voor hun behoeften aan schermdeling.

Je kunt Mirroring360 ook gebruiken om je scherm op te nemen om later te delen.

Mirroring360 is een geweldig hulpmiddel voor:

Leraren die het scherm van hun mobiele apparaat willen spiegelen aan de klascomputer

Docenten leiden een apparaat- of softwaredemonstratie

Studenten presenteren iets aan de klas

Zakelijke professionals die presentaties geven

Eén op één bijles, zelfs op afstand

Gratis aan de slag met Mirroring360 Pro

Met Mirroring360 Pro kun je het scherm van je apparaat spiegelen of casten naar een computer, of je computerscherm delen met een ander apparaat.

Begin nu met een gratis proefperiode, zonder creditcard of verplichting.

BEGINNEN

Of lees meer over Mirroring360. En download de Mirroring360-downloadlinks voor uw apparaten.