App voor scherm delen voor elk apparaat - Mirroring360

Schermcasting en schermdeling voor Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaten. Geweldig voor het bedrijfsleven en voor het onderwijs! Probeer het gratis.
Apps voor het delen van schermen kunnen de samenwerking tussen zakelijke professionals, docenten en studenten verbeteren. Door je scherm te delen naar een ander apparaat, maak je gebruik van de apparaten van je publiek, zodat ze in realtime kunnen zien wat je doet.
In de wereld van vandaag waar werknemers en studenten hun mobiele apparaten, tablets en Chromebooks gebruiken naast of in plaats van traditionele Windows- en Mac-computers om hun werk te doen, is het belangrijk dat uw app voor het delen van schermen meerdere besturingssystemen ondersteunt en platformoverstijgend werkt.
Daarnaast, omdat er meer mensen op afstand werken, heb je een app voor het delen van schermen nodig die werkt, of jij en je kijkers zich nu in dezelfde kamer of op afstand bevinden.
Daarom is Mirroring360 Pro van Splashtop de beste app voor het delen van schermen die vandaag beschikbaar is.
Met Mirroring360 kun je het scherm van je Windows, Mac, Android, iPhone, iPad of zelfs Chromebook-apparaat delen met een Mac- of pc-computer. Geen hardware of kabels nodig om je scherm te delen.
Dat is nog niet alles. Met Mirroring360 Pro kun je ook je computerscherm uitzenden naar maximaal 40 deelnemers tegelijk met een weblink! Geweldig voor demonstraties en lezingen.
Het gebruiksgemak van Mirroring360, de cross-platformondersteuning en de hoge prestaties zijn de belangrijkste redenen waarom universiteiten, schooldistricten en bedrijfsorganisaties Mirroring360 gebruiken voor hun behoeften aan schermdeling.
Je kunt Mirroring360 ook gebruiken om je scherm op te nemen om later te delen.
Mirroring360 is een geweldig hulpmiddel voor:
Leraren die het scherm van hun mobiele apparaat willen spiegelen aan de klascomputer
Docenten leiden een apparaat- of softwaredemonstratie
Studenten presenteren iets aan de klas
Zakelijke professionals die presentaties geven
Eén op één bijles, zelfs op afstand
Gratis aan de slag met Mirroring360 Pro
Met Mirroring360 Pro kun je het scherm van je apparaat spiegelen of casten naar een computer, of je computerscherm delen met een ander apparaat.
Begin nu met een gratis proefperiode, zonder creditcard of verplichting.
Of lees meer over Mirroring360. En download de Mirroring360-downloadlinks voor uw apparaten.
Veelgestelde vragen - Schermdelen
Wat is schermdelen?
Scherm delen is een functionaliteit waarmee een gebruiker de inhoud van zijn scherm in realtime kan delen met een andere gebruiker of meerdere gebruikers. Dit kan van alles zijn, van documenten, presentaties, video's tot softwareapplicaties. Het wordt vaak gebruikt in onlinevergaderingen, webinars, samenwerkingssessies en technische ondersteuningsscenario's. Met scherm delen kunnen deelnemers het scherm van de presentator bekijken en er vaak mee communiceren, wat duidelijkere communicatie en samenwerking mogelijk maakt.
Welke soorten scherm delen zijn er?
Met de toename van videocommunicatiemiddelen zoals Zoom, is de term 'schermdelen' geëvolueerd en bestaat het uit twee verschillende typen:
Schermdelen tijdens een videomeeting
Exclusief voor videomeetingplatforms zoals Zoom of Microsoft Teams, wordt deze vorm van schermdelen vooral gebruikt tijdens presentaties of webinars.
Schermdelen op afstand
Dit werkt via software of browsers en vereist geen videomeeting. Het heeft de voorkeur van IT-teams bij support of om live demonstraties te geven.
Is schermdelen veilig?
Met Splashtop is scherm delen absoluut veilig. We geven prioriteit aan veiligheid op elk niveau. We voldoen aan belangrijke standaarden zoals de AVG, SOC 2, HIPAA en meer. Ons platform biedt geavanceerde beveiligingsfuncties zoals tweefactorauthenticatie, end-to-end versleutelde gegevensoverdracht en meerlagige wachtwoordbeveiliging. Gehost op robuuste platforms zoals AWS, zorgen we voor gegevensbescherming met firewalls, encryptie en 24×7 inbraakdetectie.
We investeren voortdurend in beveiligingsverbeteringen, werken samen met de beste beveiligingsbedrijven voor regelmatige audits en bieden gebruikers actueel cybersecuritynieuws. In wezen maakt onze toewijding aan beveiliging het aanbod voor het delen van schermen met Splashtop een van de veiligste op de markt.