Reageren op de uitbraak van het Coronavirus - Mark Lee, medeoprichter en CEO, Splashtop

Door je niet voor te bereiden, bereid je je voor om te falen. - Benjamin Franklin

Het coronavirus herinnert ons levendig waarom we in de eerste plaats Splashtop zijn gestart: om individuen, bedrijven, scholen, ziekenhuizen en andere organisaties te helpen flexibeler te worden door effectieve thuiswerkoplossingen in hun activiteiten op te nemen.

Als toonaangevende leveranciers van oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, zijn we beter dan de meesten voorbereid om ons bedrijf draaiende te houden met werknemers die thuis werken. Wij vinden het in deze tijd van wereldwijde gezondheidscrisis onze verantwoordelijkheid om datzelfde niveau van paraatheid uit te breiden naar andere organisaties en individuen.

Wij nemen deze verplichting serieus.

We zijn allemaal aan het uitzoeken hoe we het beste kunnen reageren op de COVID-19 uitbraak. Bij Splashtop was onze eerste actie het sluiten van ons kantoor in China; onze ongeveer 20 medewerkers daar werken momenteel productief vanuit huis. We zien soortgelijke reacties bij andere organisaties wereldwijd, uitgevoerd als alles van voorgestelde opties tot verplicht beleid.

In reactie op COVID-19 zijn we onzetoegang op afstandsproducten zwaar aan het afprijzen, zodat mensen kunnen werken vanuit huis en veilig blijven.

Splashtop zal ook dienen als een meer algemene bron tijdens deze uitdagende tijd. Bekijk ons Coronavirus Resource Center voor Werken op Afstand voor meer informatie.

COVID-19 is waar we nu allemaal mee te maken hebben, maar het is lang niet de enige potentiële verstoorder van het leven en de mobiliteit van mensen. De afgelopen jaren zijn er soortgelijke SARS- en MERS-uitbraken geweest, en natuurrampen of geopolitieke conflicten kunnen het tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken voor mensen om naar hun werk te gaan, naar school te gaan of medische voorzieningen te bezoeken.

Gemakkelijk toegankelijke, betaalbare toegang op afstand kan een belangrijk hulpmiddel zijn in de moderne wereld - of het nu gebruikt wordt als antwoord op tegenslag of in een meer positieve zin, om de tijd en stress van lange pendeltrajecten te verminderen, de balans tussen werk en privé te ondersteunen, en jongere werknemers aan te trekken en te behouden, die telewerken als een belangrijke levensstijlattribuut beschouwen.

Ik weet dat dit voor ons allemaal moeilijke omstandigheden zijn. Ik moedig je aan te onderzoeken hoe oplossingen voor toegang op afstand je bedrijf en je eigen individuele flexibiliteit kunnen vergroten - zowel nu als lang nadat de huidige coronaviruscrisis achter ons ligt. Ik geloof dat het enorm sterk is om in deze moeilijke tijd voorbereid te zijn.

Aanvullende middelen