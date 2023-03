Webinar On-Demand - Splashtop voor computertoegang op afstand tot labs

Lees hoe onderwijsinstellingen Splashtop inzetten voor externe labs om ervoor te zorgen dat hun studenten en docenten thuis toegang hebben tot labcomputers.

Vanwege de aanhoudende COVID-19-pandemie kunnen veel studenten en faculteitsleden niet fysiek de computerlokalen binnengaan, omdat iedereen grote inspanningen levert om de verspreiding te vertragen. Met Splashtop voor Labs op afstand kunnen academische instellingen studenten toegang geven tot computerlabs zonder ze in gevaar te brengen.

In deze webinar van 45 minuten leert u hoe eenvoudig het is om Splashtop externe toegang in te stellen. We laten zien hoe docenten of faculteitsleden naadloos elke externe gebruiker op de computers van de campus kunnen beheren, en we laten zien hoe docenten sessies kunnen plannen voor hun studenten.

