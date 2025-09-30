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Woman sitting at a desk, smiling while looking at her computer screen powered by Splashtop remotely

Remote Screen Sharing met Splashtop Remote Access-software

Trevor Jackins
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
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Wat is remote screen sharing?

Remote screen sharing (schermdelen) is een software- of browsergebaseerde toepassing waarmee twee computergebruikers op verschillende locaties gezamenlijk toegang hebben tot het computerscherm van een ander of dit kunnen bekijken. Screen sharing kan ook desktop sharing of remote computer sharing worden genoemd.

Verschillende soorten scherm delen

Met de overvloed aan videocommunicatiesoftware (zoals Zoom), scherm delen heeft twee betekenissen gekregen met bijzonder belangrijke onderscheidingen:

  1. Scherm delen van videovergadering: Dit scherm delen is alleen ingeschakeld tijdens videovergaderingen op platforms zoals Zoom of Microsoft Teams. Het wordt voornamelijk gebruikt voor presentaties of webinars.

  2. Scherm delen op afstand: dit scherm delen is software- of browsergebaseerd en vereist geen videovergadering. Het wordt gebruikt door IT-teams om klanten of medewerkers te ondersteunen of om realtime demonstraties te geven.

IT-gebruiksscenario's voor het op afstand delen van een scherm

Er zijn verschillende scenario's te bedenken waarin IT mogelijk schermdeling op afstand nodig heeft om een probleem op te lossen:

  • Het doorlopen van algemene probleemoplossingen

  • Het identificeren van problemen die eindgebruikers niet duidelijk genoeg kunnen beschrijven

  • Wet- of regelgeving staat directe computertoegang van niet-geautoriseerde gebruikers niet toe

Wanneer u remote access nodig heeft in plaats van schermdeling

Niet alle problemen kunnen worden opgelost door simpelweg het scherm te delen. Als een gebruiker een probleem niet zelf kan oplossen, kan het nodig zijn dat een IT-medewerker op afstand toegang krijgt tot zijn computer om het probleem handmatig op te lossen.

Met Splashtop kunt u eenvoudig overstappen van het delen van het scherm naar het bieden van directe toegang. Gezien de verschuiving naar meer verspreide en flexibele werkomgevingen, is het van cruciaal belang geworden dat IT-teams over de functionaliteit beschikken om beide te doen.

Splashtop-oplossingen

Splashtop biedt verschillende remote access, remote desktop en remote support oplossingen met mogelijkheden voor het delen van schermen op afstand.

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