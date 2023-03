Hoe Past Remote Computeraccess in de Nieuwe Cloudomgeving?

We leven in een wereld waarin de toegang tot informatie beter is dan ooit. Wil je weten hoeveel mensen er op de planeet zijn, of hoe je een stropdas moet knopen? "Google het gewoon". Kun je je de verjaardag van je oom niet meer herinneren? Kijk op Facebook. Moet je toegang hebben tot je werkdocumenten terwijl je thuis werkt? Log gewoon in bij Dropbox.

Met werken in de cloud kan bedrijfsinhoud worden opgeslagen op externe servers, die op elk moment beschikbaar zijn. En met de samenvallende groei van mobiele apparaten (er zijn bijna 225 miljoen gebruikers van smartphones alleen al in de V.S.), kun je die inhoud vanaf bijna elke locatie ter wereld benaderen. Dit is het nieuwe cloud-landschap: platforms voor cloud-opslag maken het net zo gemakkelijk om thuis toegang te krijgen tot het werk als op kantoor.

Dus, wat is de rol van toegang tot computers op afstand, in een cloud-landschap waar de toegang tot bestanden gemakkelijker is dan ooit?

mits hij op hetzelfde netwerk is aangesloten. Met computer toegang op afstand heeft een gebruiker toegang tot de programma's, software, bestanden en netwerkbronnen op de computer op afstand, die hij bestuurt alsof hij er vlak voor zit.

In dit artikel gaan we onderzoeken hoe computertoegang op afstand werkt in het nieuwe cloud landschap en of jouw bedrijf beter af is met cloud computing of computertoegang op afstand.

Het belang van toegang tot computers op afstand

Cloud computing is misschien wel een van de belangrijkste vernieuwingen in de bedrijfswereld van de afgelopen jaren. Als we het hebben over cloud computing, dan moeten we natuurlijk Office 365 vermelden, het allesomvattende zakelijke productiviteitsplatform van Microsoft. Het is de meest populaire cloudservice voor bedrijven op de markt en biedt gebruikers de mogelijkheid om bijna al hun dagelijkse taken vanop één platform uit te voeren, van e-mail tot samenwerking aan documenten en gegevensanalyse.

Maar biedt Office 365 meer mogelijkheden dan toegang tot computers op afstand? Hoewel de breedte van het aanbod niet kan worden betwist, kunnen bedrijven die in cloud computing investeren extra mogelijkheden vinden, om nog maar te zwijgen van de beveiliging, met toegang tot computers op afstand.

Kostenbesparingen

Er zijn een aantal manieren waarop computertoegang op afstand de bedrijfskosten kan verlagen. Je vermijdt investeringen in meerdere kopieën van dezelfde softwarepakketten, omdat ze via één enkele machine toegankelijk zijn. Zolang de hostcomputer goed presteert, hoeven de machines die de hostcomputer benaderen niet zo krachtig (en duur) te zijn. Evenzo kun je verwachten dat de onderhoudskosten omlaag gaan, omdat je in totaal met minder software te maken hebt.

Gemakkelijke toegang

Toegang tot computers op afstand biedt een meer naadloze ervaring dan toegang tot bestanden in de cloud, vooral als het gaat om samenwerking. Met toegang op afstand kunnen gebruikers direct verbinding maken met een gemeenschappelijk apparaat of netwerk, waardoor het heen en weer sturen van werkdocumenten niet meer nodig is. Ongeacht de programma's of bestanden die nodig zijn om werk gedaan te krijgen, kunnen gebruikers dat doen waar ze ook zijn op welk apparaat ze ook kiezen.

Beveiliging van de inhoud

Er zijn altijd zorgen geweest over de beveiliging van cloud computing, met name over de opslag van gebruikers- en bedrijfsgevoelige gegevens op verre cloud servers. Voor organisaties waar de beveiliging van persoonlijk identificeerbare informatie (PII) en bedrijfsgevoelige inhoud van het grootste belang is, kan de cloud een te groot risico lijken, vooral nu voorschriften als de HIPAA boetes opleggen aan bedrijven die de integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie niet kunnen beschermen.

Remote computer access voorkomt dat een gebruiker (of iemand anders) directe toegang heeft tot de server van een bedrijf. In plaats daarvan maakt het een veilige tweerichtingsinterface tussen de persoon en de inhoud. Geavanceerde oplossingen voor remote computer access stellen dit soort beveiliging centraal en kunnen organisaties in feite helpen te voldoen aan de HIPAA-richtlijnen en andere voorschriften met betrekking tot de privacy en beveiliging van externe toegang tot gevoelige informatie.

Krijg remote desktop toegang met Splashtop

Splashtop Business-Toegang biedt snelle, eenvoudige en veilige computertoegang op afstand voor uw zakelijke gebruikers en biedt:

Brede apparaatondersteuning: op afstand toegang tot computers vanaf vrijwel elk apparaat: Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook en Chrome-browser.

Eenvoudige inzet: Maak je eigen account aan om in te loggen wanneer je maar wilt. Je kunt ook gemakkelijk migreren van andere oplossingen op afstand naar Splashtop.

Robuuste beveiliging: Alle sessies op afstand zijn beveiligd met TLS en 256-bit AES encryptie. Toegang op afstand wordt ook beschermd door apparaatverificatie, tweestapsverificatie en meerdere wachtwoordopties op het 2e niveau om de beveiliging te maximaliseren.

Gebruikersbeheer: Nodig zakelijke gebruikers uit en stel hun rollen en toegangsrechten handmatig in, zodat het hele bedrijf toegang op afstand kan gebruiken, zonder risico.

En Splashtop is aanzienlijk goedkoper dan alternatieve oplossingen zoals LogMeIn en GoToMyPC. Dus sluit je aan bij de 20 miljoen andere Splashtop-gebruikers vandaag.

Neem een gratis proefversie van Splashtop Business Access om te zien wat computertoegang op afstand voor jouw bedrijf kan betekenen. Of neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.