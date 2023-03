Splashtop Business-toegang Quick Overview Video

Hier is een korte overzichtsvideo van Splashtop Business Access, gemaakt door onze stagiaires van de zomer van 2018.

Splashtop Business Access - The Best Remote Desktop Access Solution

Splashtop Business Access is de snelle, eenvoudige en veilige oplossing voor externe toegang voor individuen en teams.

Toegang tot uw Windows- of Mac-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. Bespaar tot 80% in vergelijking met andere producten voor toegang op afstand. Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode!

