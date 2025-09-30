Splashtop Business-toegang Quick Overview Video

Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
Splashtop Video

Korte overzichtsvideo van Splashtop Remote Access

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Hier is een korte overzichtsvideo van Splashtop Business Access, gemaakt door onze stagiaires van de zomer van 2018.

Opmerking: Splashtop Business Access heet nu Splashtop Remote Access. De productnaam is veranderd, maar de features en functionaliteit blijven hetzelfde.

Splashtop Business Access - The Best Remote Desktop Access Solution
Splashtop Business Access - The Best Remote Desktop Access Solution

Splashtop Remote Access is de snelle, eenvoudige en veilige remote accessoplossing voor individuen en teams.

Toegang tot uw Windows- of Mac-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. Bespaar tot 80% in vergelijking met andere producten voor toegang op afstand. Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode!

Begin nu!
Begin je gratis proefperiode van Splashtop Remote Access
Gratis proefperiode

Meer informatie

Delen
RSS FeedAbonneren

Verwante content

Several devices next to each other.
Inzichten voor externe toegang

Wat is een extern apparaat? Voorbeelden, voordelen en securitytips

Meer informatie
An iPad tablet
Inzichten voor externe toegang

Op afstand toegang krijgen tot een iPad vanaf een Chromebook met Splashtop

Meer informatie
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Inzichten voor externe toegang

Beste Remote PC-toegangsoftware 2026: Gebaseerd op jouw gebruikssituatie

Meer informatie
A desktop computer on a desk.
Inzichten voor externe toegang

Remote Desktop: Veilige Toegang Op Afstand, Ondersteuning & Beste Gebruiksscenario's

Meer informatie
Bekijk alle blogs