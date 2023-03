Waarom toegang op afstand deel moet uitmaken van je bedrijfscontinuïteitsplan

Een hulpmiddel voor toegang op afstand zorgt ervoor dat je team productief kan blijven, zelfs als het op een bepaald moment thuis moet werken.

"Bedrijfscontinuïteitsplanning (BCP) is het proces dat betrokken is bij het opzetten van een systeem van preventie en herstel van potentiële bedreigingen voor een bedrijf. BCP zorgt ervoor dat personeel en middelen beschermd zijn en snel kunnen functioneren in geval van een ramp." - Investopedia

De mogelijke gevolgen van het ontbreken van een bedrijfscontinuïteitsplan als onderdeel van je crisismanagement of rampherstelplan kunnen ernstig zijn. Gezien het aantal bedreigingen waarmee een bedrijf tegenwoordig kan worden geconfronteerd, is het verrassend te vernemen dat de meerderheid van de bedrijven geen bedrijfscontinuïteitsplan heeft.

Zo heeft de COVID-19-pandemie duizenden organisaties gedwongen hun werknemers te vragen vanuit huis te werken. De snelheid waarmee de situatie verslechterde, betrapte veel organisaties op hun voeten en worstelden om een manier te vinden om hun werknemers efficiënt thuis te laten werken.

Deze situatie heeft laten zien hoe belangrijk het is om over de juiste hulpmiddelen te beschikken om werknemers in staat te stellen op te pakken waar ze gebleven waren en op korte termijn naadloos vanuit huis verder te werken.

Plannen voor de continuïteit van uw bedrijf moeten ook gaan over oplossingen die uw werknemers op afstand kunnen laten werken. Daarom moet remote access software deel uitmaken van het plan van elk bedrijf, zodat de continuïteit van de activiteiten gewaarborgd wordt.

Bedrijfscontinuïteit met toegang op afstand

Toegang op afstand geeft gebruikers de mogelijkheid om hun computers vanaf een ander apparaat te benaderen. Tijdens een sessie op afstand kun je de computer op afstand in real time besturen en gebruiken alsof je er zelf bij zit. Je kunt elk bestand openen en elke toepassing gebruiken, net zoals je zou doen als je nog op kantoor was.

Toegang op afstand zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot hun werkcomputers, zelfs als ze die plotseling niet meer persoonlijk kunnen gebruiken. Dit betekent dat zelfs als je hele team thuis moet werken, ze toch toegang hebben tot alles wat ze nodig hebben.

Door toegang op afstand te hebben, kan je bedrijfsvoering ongestoord doorgaan in situaties zoals nu met COVID-19.

De beste software voor toegang op afstand

Splashtop biedt de meest vertrouwde, betrouwbare en veilige tools voor toegang op afstand voor zakelijke professionals en grote teams. Met Splashtop kunnen gebruikers altijd vanuit huis of zelfs onderweg verbonden blijven met hun werkcomputers, want Splashtop ondersteunt ook toegang op afstand vanaf tablets en mobiele apparaten.

Splashtop biedt teams tot 50% korting ter ondersteuning van thuiswerkinitiatieven. Je kunt nu snel en eenvoudig aan de slag met een gratis proefversie. Lees meer over thuiswerken met Splashtop, of start nu je gratis proefperiode.

