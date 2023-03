Q&A met Splashtop CEO Mark Lee over Coronavirus (COVID-19)

Vragen over het mogelijk maken van thuiswerken als reactie op het Coronavirus? Mark Lee, CEO van Splashtop, beantwoordt hieronder je belangrijkste vragen over toegang op afstand:

Q&A met Mark Lee

V: Onze werknemers moeten thuis werken tijdens de COVID-19 crisis. Hoe kunnen we snel een werkplek op afstand inrichten?

A: Tijdens de COVID-19-crisis hebben we een enorme vraag gezien naar Splashtop Business Toegang, zowel cloud- als bedrijfsoplossingen op locatie. Bedrijven en individuen zoeken naar manieren om veilig te zijn en toch productief te blijven. U kunt uw team snel instellen met externe toegang tot hun werkcomputers vanaf onze thuiswerk- oplossingspagina.

V: Ik hoorde dat mijn werknemers een VPN nodig hebben om op afstand te kunnen werken. Is dat waar?

A: Virtuele Private Netwerken (VPN's) zijn duur om op te zetten en te onderhouden, en als ze niet goed geconfigureerd of beheerd worden, kunnen er aanzienlijke beveiligingsrisico's ontstaan. Als werknemers bijvoorbeeld het bedrijfsnetwerk via VPN benaderen vanaf thuiscomputers die geïnfecteerd zijn met malware of ransomware, kunnen de gecompromitteerde thuiscomputers via de VPN-verbinding het hele bedrijfsnetwerk besmetten. VPN's bieden ook niet het niveau van granulaire toegangscontrole en beheer dat een oplossing voor toegang op afstand wel biedt.

V: Mijn bedrijf heeft al een VPN. Is dat niet genoeg om mijn werknemers toe te staan thuis te werken?

A: Voor bedrijfscomputers op afstand hebben gebruikers vaak Remote Desktop Protocol (RDP) of VNC nodig. Er zijn verschillende prestatie- en compatibiliteitsproblemen met deze oplossingen op verschillende apparaten en besturingssystemen. Een eenvoudige, hoogwaardige oplossing zoals Splashtop Business Toegang biedt de gebruikers een naadloze, productieve ervaring.

V: Hoe werken de Splashtop producten voor toegang op afstand dan met mijn bedrijfs-VPN?

A: In tegenstelling tot RDP en VNC, die vaak traag en traag zijn over VPN in een WAN-omgeving, werkt Splashtop heel goed over VPN, omdat het een voor het WAN geoptimaliseerde, hoogwaardige oplossing voor toegang op afstand is. Tegelijkertijd ondersteunt Splashtop 2FA, apparaatverificatie, audit trails, sessieregistratie, TLS/SSL versleuteld verkeer, en diverse beheerfuncties. Het is eigenlijk niet nodig om VPN te gebruiken.

V: Splashtop heeft kantoren in vele delen van de wereld, waaronder China. Welke stappen heb je ondernomen om samen te werken met de gezondheidsrichtlijnen van de plaatselijke overheid om werknemers op afstand te laten werken?

A: De uitbraak van COVID-19 vond plaats tijdens de vakantie van het Chinese Nieuwjaar, zodat onze Chinese medewerkers al terug waren naar hun huis in verschillende provincies. Gelukkig zijn we een technologiebedrijf voor toegang op afstand, dus al onze medewerkers hadden Splashtop al op hun kantoorcomputers geïnstalleerd. Onze medewerkers konden meteen veilig en ook productief blijven door Splashtop te gebruiken om op afstand vanuit huis te werken. Toen de uitbraak zich uitbreidde naar onze andere kantoren in Taipei, Tokio, Singapore, Amsterdam en San Jose (CA), stelden we ook beleid op om werknemers in staat te stellen thuis te werken met Splashtop.

V: Welk advies geeft u bedrijven die voor het eerst externe toegang voor werknemers opzetten?

A: Helaas is er soms een noodsituatie nodig om bedrijven ertoe aan te zetten hun technologische infrastructuur te verbeteren en hun beleid voor telewerken aan te passen. COVID-19 heeft velen van ons bewuster gemaakt van de noodzaak van flexibiliteit in waar en hoe mensen hun werk gedaan krijgen. Toegang op afstand is een essentieel hulpmiddel dat organisaties kunnen gebruiken om hun veerkracht te vergroten en de bedrijfscontinuïteit te ondersteunen.

COVID-19 is niet de eerste wereldwijde crisis die we hebben meegemaakt, en het is zeker dat het niet de laatste zal zijn. Naast het ondersteunen van bedrijfscontinuïteit, kan toegang op afstand helpen om de tijd en stress van lang woon-werkverkeer te verminderen, de ballans tussen werk en privé van werknemers te ondersteunen en nieuwe generatie werknemers aan te trekken en te behouden, die telewerken omarmen als een belangrijk kenmerk van levensstijl.

V: Waarom biedt Splashtop productkortingen aan nieuwe klanten tijdens de COVID-19 uitbraak?

A: Als verantwoordelijke bedrijfsburgers geloven wij dat het onze plicht is om anderen te helpen veerkrachtiger te worden tijdens deze COVID-19-uitbraak. We nemen deze toewijding zeer serieus en daarom stellen we onze producten tegen gereduceerde kosten beschikbaar. Zie meer over kortingen in Noord-Amerika en Europa.

