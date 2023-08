Het over het hoofd geziene belang van wifi-beveiliging op scholen

Wi-Fi vormt de ruggengraat van onze onderwijsinstellingen en maakt alles mogelijk, van online huiswerkportalen tot virtuele faculteitsvergaderingen. De meeste K-12-beheerders hebben vertrouwen in de beveiliging van hun Wi-Fi-netwerken en zijn van mening dat hun bestaande cyberbeveiligingsmaatregelen adequaat zijn.

Helaas kan dit vertrouwen vaak misplaatst zijn. Wi-Fi-beveiliging, hoewel vaak over het hoofd gezien, kan de zwakke plek zijn in het netwerkbeveiligingssysteem van uw school. Sterker nog, volgens Comparitech.com, ransomware-aanvallen op Amerikaanse scholen en hogescholen kostten in 2022 9,45 miljard dollar.

De illusie van wifi-beveiliging

Scholen vertrouwen vaak op verschillende beveiligingsoplossingen, zoals anti-malware en tools om phishing te voorkomen. Hoewel deze oplossingen belangrijke onderdelen vormen van een robuuste beveiligingsstrategie, beschermen ze niet noodzakelijkerwijs het wifi-netwerk van de school tegen alle bedreigingen.

Het idee dat het wifi-netwerk inherent veilig is en dat andere beveiligingsmaatregelen voldoende bescherming bieden, is een gevaarlijke misvatting. Dit is met name het geval wanneer IT-personeel, vaak buiten de campus, de wifi-beveiliging onbedoeld verwaarloost.

De gevaren van Wi-Fi-kwetsbaarheid

Hier is een realiteitscheck: Wi-Fi-netwerken kunnen worden misbruikt door interne of externe actoren om ongeoorloofde toegang tot systemen te krijgen, met ernstige complicaties tot gevolg. Door het afluisteren of onderscheppen van Wi-Fi-gegevens (een praktijk die bekend staat als een Man-in-the-Middle-aanval of MITM-aanval), kunnen kwaadwillende personen inloggegevens stelen van docenten en beheerders.

Dit kan leiden tot ongeoorloofde toegang tot het onbeschermde admin-/personeelsnetwerk, manipulaties in beoordelingssystemen of zelfs volledige systeemstops die academische activiteiten zoals examens belemmeren.

Daarnaast kunnen MITM-aanvallen ook een toegangspoort zijn voor andere aanvallen, waarbij ransomware kan worden ingezet of persoonlijke gegevens kunnen worden gestolen voor schadelijke doeleinden. Dit is niet alleen theoretisch; inbreuken als deze zijn eerder voorgekomen en zullen opnieuw gebeuren als de juiste stappen niet worden genomen.

Netwerkbeveiliging: zichtbaarheid en controle behouden

Een ander belangrijk aspect van netwerkbeveiliging is het behouden van zichtbaarheid en controle over netwerktoegang, waaronder het beheren van de toegang van voormalige werknemers of studenten. Kwaadaardige toegang kan leiden tot ongewenste inbreuken, het lekken van gevoelige informatie en het omzeilen van netwerkfilters die zijn ingesteld, met name in onderwijsinstellingen. Het is essentieel om de toegangscontroles regelmatig te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat alleen huidige, geautoriseerde personen toegang hebben.

"Evil Twin Attacks" (ook bekend als wifi-afluisteren): een verborgen bedreiging in wifi-netwerken op school

Een bijzonder alarmerende maar vaak over het hoofd geziene vorm van wifi-netwerkaanval is de "evil twin"-aanval. In dit scenario wordt een malafide wifi-netwerk gecreëerd dat qua naam en uiterlijk het legitieme netwerk nabootst. Dit malafide netwerk fungeert als een 'evil twin' van het oorspronkelijke netwerk, en misleidt gebruikers om er verbinding mee te maken in plaats van met het legitieme netwerk. Deze truc is verontrustend eenvoudig uit te voeren en vereist minimale technische vaardigheden, waardoor het zelfs voor technisch onderlegde studenten een haalbare tactiek is.

Nietsvermoedende leraren kunnen onbewust verbinding maken met dit malafide netwerk tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse taken. Eenmaal verbonden, is het apparaat van de leraar zichtbaar. De persoon die het kwaadaardige tweelingnetwerk beheert, kan de online activiteiten van de leraar volgen, gevoelige gegevens zoals inloggegevens onderscheppen en mogelijk toegang krijgen tot vertrouwelijke bronnen.

Voldoen aan nalevingsvereisten

K-12-scholen zijn gebonden aan verschillende essentiële voorschriften, waaronder de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), de Children's Internet Protection Act (CIPA), de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Deze wetten verplichten scholen om de online veiligheid van studenten te waarborgen, de privacy van studentendossiers te bewaren en gezondheidsinformatie te beschermen. Het implementeren van een robuust Wi-Fi-beveiligingskader is een integraal onderdeel om aan deze wettelijke vereisten te voldoen.

De rol van RADIUS in compliance en wifi-beveiliging

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) kan een cruciale rol spelen om uw school te helpen aan deze normen te voldoen. Het doet dit door veilige, geverifieerde toegang tot uw Wi-Fi-netwerken te bieden. Een robuust product voor toegangscontrole zoals de Foxpass RADIUS-server die kan worden geïntegreerd met uw bestaande systemen en minimale installatietijd vereist.

Met RADIUS worden, wanneer een gebruiker probeert toegang te krijgen tot het netwerk, hun inloggegevens geverifieerd en wordt beoordeeld of hun apparaat voldoet aan de beveiligingsnormen. Dit verkleint de kans op ongeautoriseerde toegang en verkleint daarmee het risico op inbreuken en datalekken. Bijgevolg helpt het te voldoen aan de privacyvereisten onder FERPA, COPPA en HIPAA door de toegang tot gevoelige studentengegevens en gezondheidsinformatie te beperken.

De controle die RADIUS Authentication biedt, kan ook helpen bij de naleving van CIPA. Door ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers netwerktoegang hebben, kunnen scholen online activiteiten beter beheren en controleren, en de nodige waarborgen bieden om toegang tot ongepaste online inhoud te voorkomen.

Beveilig nu uw school

Zelfgenoegzaamheid op het gebied van beveiliging kan verwoestende gevolgen hebben voor K-12-scholen. Het is tijd om uw huidige beveiligingsmaatregelen te beoordelen en na te gaan welke hiaten er mogelijk zijn, met name in uw wifi-netwerk. Wacht niet tot er zich een inbreuk voordoet om het belang van wifi-beveiliging in te zien.

Implementeer vandaag nog oplossingen zoals Foxpass RADIUS om ervoor te zorgen dat het netwerk van uw school echt veilig, compliant en voorbereid is op de toekomst. Vergeet niet dat beveiliging niet alleen gaat over het beschermen van systemen en gegevens, maar ook over het beschermen van de toekomst van onze studenten. Als het gaat om wifi-beveiliging op K-12-scholen, is het beter om veilig te zijn dan sorry.