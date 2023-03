Hoe scholen externe computerruimtes kunnen aanbieden door oude computers te hergebruiken

Recycle die oude schoolcomputers nog niet! Hergebruik ze, zodat studenten de computers, software en data overal op afstand kunnen gebruiken. Het enige dat u nodig heeft is Splashtop!

Scholen, universiteiten en hogescholen hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van externe computerruimtes om de leerervaringen van hun studenten te verbeteren en hun potentieel te maximaliseren. Door studenten de mogelijkheid te bieden om op afstand toegang te krijgen tot schoolcomputers, hebben ze de mogelijkheid om door te gaan met hun werk wanneer ze maar willen, vanuit hun kamer op de campus of thuis, met elk apparaat dat ze hebben.

Externe computerruimtes bleken een enorm succes voor zowel studenten als scholen en daarom blijven scholen die tijdens de coronacrisis externe computerruimtes hebben geïmplementeerd dit doen, ook nu studenten terugkeren naar de campus.

Hoe kan uw school studenten voorzien van voldoende computers om zowel persoonlijk als op afstand te gebruiken?

Een mooie oplossing is om oude schoolcomputers te hergebruiken in plaats van weg te geven of te recyclen! In plaats van de oude computers weg te doen, stelt u ze zo in dat ze op afstand toegankelijk zijn voor studenten. Het enige dat u hoeft te doen om ze opnieuw te gebruiken, is een remote access-oplossing zoals Splashtop te installeren op de oude computers. Dat is alles!

Een ander voordeel van het uitsluitend gebruiken van oude computers als externe computerruimte, is dat u geen werplekken en schermen voor de computers hoeft te installeren. In plaats daarvan kunt u de computers op elkaar stapelen in een lege hoek van een lokaal of in een kast.

U kunt meer bieden aan studenten en geld besparen door bestaande computers opnieuw te gebruiken en uw externe computerruimtes in kleine plekken onder te brengen.

Bekijk op de onderstaande afbeelding hoe het College of Fine, Performing and Communication Arts (CFPCA) aan de Wayne State University hun computers enkel gebruikt als externe computerruimte!

"We hebben nu een virtueel open computerlokaal", zegt Chris Gilbert, Application Technical Analyst bij de CFPCA, "Studenten kunnen op elk moment op afstand verbinding maken met het lokaal. We hebben nu altijd ongeveer 50 gratis plekken beschikbaar in onze virtuele computerruimte.” Lees meer over hoe de CFPCA in Wayne State heeft geprofiteerd van het gebruik van Splashtop door studenten op afstand toegang te geven tot campuscomputers.

Lees meer over Splashtop voor Labs op Afstand

Computerlokalen zijn een essentiële hulpbron voor studenten, omdat ze de combinatie van hardware en software bieden die ze nodig hebben voor hun opleiding. Door externe computerruimtes in te richten, kunt u ervoor zorgen dat uw studenten altijd, overal en vanaf elk apparaat toegang hebben tot schoolcomputers.

Lees meer over waarom Splashtop for remote labs de beste oplossing is voor scholen en onderwijsorganisaties. Splashtop is snel, betrouwbaar, veilig en eenvoudig in te stellen en te beheren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

