Toegang op afstand & de digitale kloof

Zou toegang op afstand tot computerlokalen het speelveld voor studenten in E-learning gelijk kunnen trekken?

Door Mark Lee, Chief Evangelist bij Splashtop

Een opleiding volgen, is momenteel een behoorlijke uitdaging, aangezien COVID-19 scholen dwingt verschillende manieren van afstandsonderwijs te volgen. En onderwijs is vooral moeilijk voor studenten die niet over de technologische hulpmiddelen beschikken om hun cursussen op afstand te volgen.

Een aspect van afstandsonderwijs dat vaak over het hoofd wordt gezien is het gebrek aan toegang tot computerlokalen.

Ik heb me verbaasd over het scala aan gespecialiseerde software dat voor allerlei studiegebieden van levensbelang is geworden. Computerlokalen zijn niet meer alleen voor studenten techniek of informatica.

Cursussen op uiteenlopende gebieden als architectuur, muziek, theaterontwerp, scheikunde, beeldende kunst, communicatiewetenschappen, modeontwerp en biologie maken gebruik van gespecialiseerde software zoals de Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, Avid, en nog veel meer - software die zeer specifieke Mac of Windows GPU-geschikte werkstations vereist. Bovendien zijn leerlingen die zich alleen Chromebooks of andere goedkope laptops kunnen veroorloven vaak afhankelijk van deze krachtige computerlokalen voor het maken van huiswerk.

Nu de pandemie de deuren van veel computerlokalen op slot houdt, of de fysieke toegang sterk beperkt, zijn scholen op zoek naar creatieve manieren om al hun studenten - en docenten - toegang te geven tot de computers die ze nodig hebben om hun studie of onderzoek af te ronden, afstuderen vereisten te behalen en vorderingen op hun educatieve reis te boeken.

Zorgen rond de pandemie leiden tot een torenhoge onderwijsvraag naar software voor externe toegang

Splashtop, maker van oplossingen voor toegang op afstand, bestaat sinds 2007. We hebben in die jaren periodieke groeispurten in de verkoop gezien, maar niets zoals in 2020.

In de drie maanden van juni tot augustus van dit jaar - de zomermaanden waarin universiteiten, hogescholen en basisscholen zich voorbereiden op het nieuwe schooljaar te midden van aanhoudende pandemische zorgen - is het aantal van onze klanten in de onderwijssector vervachtvoudigd.. Bovendien breidden veel bestaande onderwijsklanten hun aankopen uit.

In gesprekken met onze klanten bevestigden we dat deze groei grotendeels werd gevoed door de wens om op afstand toegang te bieden tot computerlab hardware en software. In zeer reële zin is remote-access software een essentiële levensader geworden voor studenten en docenten die afhankelijk zijn van computerlokalen.

De druk op IT-afdelingen in het onderwijs verlichten

Op de digitaal afhankelijke scholen en universiteiten waren de eisen aan de IT-afdelingen van het onderwijs al lang voordat COVID-19 toesloeg. Stelt u zich eens voor hoe IT-professionals onder druk niet alleen plotseling leerprocessen op afstand moesten implementeren, maar ook helpdeskmedewerkers nodig hadden om computerproblemen op afstand op te lossen.

Als het gaat om toegang tot computerlokalen op afstand, heeft de bij IT bekende VPN-aanpak ernstige beperkingen die VPN's ongeschikt maken voor langdurig afstandsonderwijs en toegang tot computerlokalen op afstand. Bijvoorbeeld, door de manier waarop ze ontworpen zijn, VPN's:

Schalen niet goed. Het is moeilijk om snel alle studenten toe te voegen die plotseling vanuit huis of slaapzaal toegang moeten krijgen tot de software op de campus. Het upgraden van VPN-hardware is een dure en tijdrovende onderneming.

Niet goed presteren. Vooral de noodzaak van VPN's om netwerkverkeer te backhaulen zorgt voor een trage gebruikerservaring die het moeilijk maakt om productief te zijn.

Sta niet toe dat leerlingen hun eigen computerapparatuur gebruiken. VPN's vereisen het gebruik van door de school uitgegeven apparaten of de installatie van eindpuntbeveiligingssoftware om te voorkomen dat gecompromitteerde computerapparaten rechtstreeks verbinding maken met het schoolnetwerk.

Introduceer beveiligingsproblemen. Dit komt grotendeels doordat VPN's geen onderscheid maken tussen het officiële verkeer van de school en het persoonlijke verkeer van de gebruikers - en omdat VPN gateways en software 24/7 draaien, worden ze vaak niet gepatcht.

Cloud-gebaseerde, bedrijfsmatige software voor toegang op afstand is een beter alternatief, waarmee de beperkingen van VPN's op het gebied van prestaties, schaalbaarheid, beveiliging en gespecialiseerde hardware worden overwonnen.

Met moderne oplossingen voor externe toegang kunnen IT-afdelingen van het onderwijs de toegang van studenten en docenten tot computerlaboratoriumbronnen opzetten en ondersteunen, inclusief eenmalige aanmelding (SSO) en planningsfuncties die de veiligheid en bruikbaarheid van de bronnen verbeteren. En beduidend: software voor externe toegang maakt deze toegang overal en altijd mogelijk, zelfs voor studenten die afhankelijk zijn van goedkope computerapparatuur.

Werken aan een gelijker speelveld in het onderwijs

Natuurlijk kan het gemakkelijker maken voor studenten en docenten om op afstand toegang te krijgen tot computerlokalen niet alle problemen van de digitale kloof oplossen. Maar ik geloof nog steeds dat het een zinvol verschil kan maken.

Onder de voordelen die we gezien hebben:

Meer studenten van alle inkomensniveaus kunnen erop vertrouwen dat zelfs als hun campus hen geen fysieke toegang kan geven tot de software die ze nodig hebben in computerlokalen, ze toch hun cursussen en afstuderen op tijd kunnen afronden.

Nu 24/7 toegang op afstand mogelijk is, kunnen studenten meer tijd besteden aan cruciale toepassingen dan toen ze fysiek toegang moesten krijgen tot de computerlokalen - en kunnen ze de veiligheidsproblemen vermijden van het oversteken van de campus 's avonds laat.

Die 24/7 toegang op afstand betekent ook dat IT-beheerders en schoolbestuurders het gebruik van kostbare computerlokalen kunnen maximaliseren.

Met de geavanceerde roosterfuncties die nu beschikbaar zijn in onze software voor toegang op afstand, kunnen docenten plannen rond voorspelbare tijden om lessen te houden die computerlokaalsoftware gebruiken.

Geavanceerde multi-user functies stellen leraren in staat leerlingen op afstand te helpen zonder fysiek naast de leerlingen te staan.

Op elk moment van de dag of nacht kunnen studenten en docenten aan de eetkamertafel, op de bank in de woonkamer of in een slaapkamer zitten en de computerfaciliteiten op de campus gebruiken.

Bij Splashtop zijn we trots en verheugd om een oplossing aan te bieden die het speelveld van digitale toegang voor alle studenten gelijk houdt.