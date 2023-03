Ook in de toekomst blijven toonaangevende bedrijven het werken op afstand omarmen

Veel bedrijven hebben hun beleid voor werken op afstand permanent veranderd om meer flexibiliteit mogelijk te maken. Dit is wat zij doen, en hoe jouw bedrijf hetzelfde kan doen.

De coronacrisis dwong veel bedrijven hun kantoren te sluiten en snel een manier te vinden om werken op afstand mogelijk te maken. Ondanks de moeilijkheden hebben bedrijfsleiders en werknemers verschillende voordelen van thuiswerken ontdekt. Daarom hebben veel bedrijven hun beleid voor remote werken veranderd, om werknemers meer mogelijkheden te bieden om op afstand te werken.

Dus, hoe gaat het nieuwe normaal eruit zien? Is werken op afstand echt de toekomst? Gaan bedrijven overschakelen naar een volledig model voor remote werken? Of een soort hybride model?

Laten we eens kijken hoe enkele van 's werelds toonaangevende bedrijven hun beleid voor werken op afstand blijvend hebben veranderd:

Facebook

Op 21 mei 2020 verklaarde Facebook-CEO Mark Zuckerberg dat de helft van de 48.000 werknemers van het bedrijf de komende 5 tot 10 jaar permanent op afstand zou kunnen werken. De beslissing werd genomen nadat werknemers en leidinggevenden naar hun ideeën over thuiswerken was gevraagd en nadat ze verschillende voordelen hadden ontdekt van het hebben van externe medewerkers.

Salesforce

Salesforce kwam onlangs in het nieuws toen president en Chief People Officer Brent Hyder verklaarde dat "de 9-tot-5 werkdag dood is". Het bedrijf heeft zijn beleid voor werken op afstand gewijzigd in de overtuiging dat door werknemers in staat te stellen werk en privé beter in balans te brengen, zij meer innovatie en betere bedrijfsresultaten zullen zien. Afhankelijk van hun functie zullen werknemers kunnen kiezen tussen fulltime werken op afstand, werken op kantoor, of "flexwerken" - wat betekent dat ze maar een paar dagen per week op kantoor zijn.

Microsoft

Computergigant Microsoft staat werknemers toe om voor ongeveer 50% van hun werkweek thuis te werken, waarbij voor sommige werknemers fulltime werk op afstand kan worden goedgekeurd. Dit maakt deel uit van Microsoft's initiatief om een hybride werkplek te creëren die werknemers meer flexibiliteit biedt en hen tegelijkertijd laat genieten van de voordelen van zowel werken op afstand als op kantoor.

Siemens

In tegenstelling tot de andere bedrijven op deze lijst is Siemens geen technologiebedrijf. Ze zijn eerder een wereldwijd elektrotechnisch bedrijf met meer dan 300.000 werknemers. Toch ziet het bedrijf de waarde van remote werken en laat het nu zo'n 140.000 werknemers twee of drie dagen per week thuis werken.

Twitter

Twitter was het eerste grote Amerikaanse bedrijf dat een nieuw thuiswerkbeleid aankondigde. Het bedrijf staat werknemers toe om ervoor te kiezen om permanent thuis te werken, of om op kantoor te werken als ze dat willen. Deze beslissing werd genomen na het ontdekken van een aantal voordelen van remote werken.

Waarom omarmen bedrijven het remote werken?

De hierboven genoemde bedrijven en vele anderen hebben hun beleid voor remote werken gewijzigd vanwege de positieve voordelen die zowel de werknemers als het bedrijf als geheel genieten als gevolg van remote werken. Werknemers vinden een betere balans tussen werk en privé en zijn geen tijd meer kwijt aan het woon-werkverkeer. Werknemers houden van de flexibiliteit die thuiswerken biedt.

Bedrijven kunnen een groter netwerk van werknemers aanleggen, omdat werken op afstand de barrières wegneemt die worden opgelegd door de fysieke locatie van kantoren. Meer verspreide arbeidskrachten geven bedrijven toegang tot meer werknemers met verschillende vaardigheden.

Hoe kan uw bedrijf remote werken omarmen?

Terwijl steeds meer bedrijven een nieuw beleid voor remote werken invoeren, beginnen werkzoekenden zich te richten op bedrijven die zo'n flexibele werkomgeving bieden. Dus, als u erover denkt om werknemers buiten het kantoor te laten werken, hoe kunt u dat tot een succes maken?

Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat het werk moet doorgaan alsof er werknemers op kantoor aanwezig zijn. Daarom moet u ervoor zorgen dat uw werknemers toegang hebben tot alle middelen die ze op kantoor zouden hebben, als ze op afstand aan het werk zijn.

Maak gebruik van remote access om externe medewerkers te verbinden met kantoorcomputers

Met software voor remote access kunnen werknemers hun eigen apparaten gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot hun werkcomputers en deze te bedienen alsof ze er zelf achter zitten! Dit betekent dat ze toegang hebben tot elk bestand en dat ze elke applicatie op hun kantoorcomputer kunnen gebruiken.

Met een tool als Splashtop Remote Access kunnen werknemers zelfs toepassingen zoals Adobe Creative-tools en 3D-modelleringsprogramma's zoals AutoCAD gebruiken als ze toegang hebben tot hun werkcomputer vanaf elke andere computer, tablet of mobiel apparaat. Dit maakt Splashtop tot een ideale tool die bedrijven kunnen gebruiken om succesvol te zijn wanneer ze meer mogelijkheden voor remote werk toestaan.

Wilt u meer weten? Zie hoe Splashtop al duizenden bedrijven heeft geholpen om op afstand te werken met software voor remote access en probeer zelf. Gratis!

Probeer het gratis