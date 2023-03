De sleutel tot een succesvol beleid voor werken op afstand: Flexibiliteit

Managers realiseren zich dat het aanbieden van flexibele opties voor werken op afstand aan werknemers kan leiden tot betere resultaten en gelukkiger personeel.

Tot voor stonden de regels voor wat betreft het werk vaak vast. Werknemers werden geacht om tijdens kantooruren op kantoor te werken.

Ondanks de technologische vooruitgang die het voor veel kantoormedewerkers mogelijk heeft gemaakt om hun werk overal vandaan te doen, zijn bedrijven terughoudend geweest om hun beleid te veranderen. Bedrijfsleiders waren bezorgd dat als werknemers op bepaalde tijden niet op kantoor zouden werken, het bedrijf als geheel minder efficiënt zou worden.

De coronacrisis zette bedrijven echter aan het denken. Omdat veel mensen het grootste deel van 2020 thuis werkten, ontdekten zowel leidinggevenden als werknemers de vele voordelen van de flexibiliteit van werken op afstand. Ze ontdekten dat werknemers nog steeds productief kunnen zijn als ze op afstand werken.

Als gevolg hiervan passen veel toonaangevende bedrijven nu hun beleid voor werken op afstand aan. Ze concentreren zich minder op waar en wanneer werknemers werken en meer op resultaten en flexibiliteit.

Medewerkers de flexibiliteit geven om hun eigen werkschema te kiezen

Computergigant Microsoft haalde het nieuws met hun nieuwe beleid voor werken op afstand, dat werknemers veel flexibiliteit geeft. In een bericht op de blog van het bedrijf met de titel "Een flexibele werkplek omarmen", schetste Microsoft het doel van hun nieuwe beleid voor werken op afstand:

“Flexibiliteit kan voor iedereen iets anders betekenen. En we snappen dat er niet één standaardoplossing is, gezien de verscheidenheid aan functies, werkeisen en zakelijke behoeften die we bij Microsoft hebben. Om dit aan te pakken, hebben we medewerkers richtlijnen gegeven om weloverwogen beslissingen te nemen rond scenario's die veranderingen aan hun werkplek, werklocatie en/of werktijden kunnen behelsen ... "

Hieruit valt op te maken dat Microsoft zijn werknemers zelf beslissingen laat nemen over waar ze werken en op welke uren. Het beleid voor werken op afstand bepaalt dus niet, maar dient als leidraad om werknemers te helpen de beste beslissingen te nemen met betrekking tot hun eigen werkschema's.

Flexibiliteit omarmen is de sleutel tot een succesvol beleid voor werken op afstand in de wereld na corona, omdat het alle werknemers in staat stelt een werkschema op te stellen dat voor hen het beste werkt. Iedereen heeft zijn eigen verplichtingen (zowel professioneel als persoonlijk) en zijn eigen voorkeuren. Een flexibel beleid voor werken op afstand erkent dat hetzelfde beleid niet voor iedereen werkt.

Managers kunnen aarzelend tegenover een dergelijke flexibiliteit staan, uit angst dat de werkefficiëntie zou kunnen afnemen. Managers kunnen dit voorkomen door duidelijke verwachtingen te stellen bij het implementeren van flexibel beleid voor werken op afstand. Verwachtingen kunnen zijn:

De hoeveelheid en kwaliteit van het werk dat de werknemer moet doen en voor wanneer het af moet zijn

Wanneer en hoe op afstand werkende medewerkers bereikbaar moeten zijn voor andere medewerkers

Dagen en tijden waarop aanwezigheid verplicht is voor persoonlijke of virtuele vergaderingen of events

Uiteindelijk moeten managers hun werknemers zelf verantwoordelijkheid laten nemen. In plaats van u te concentreren op waar en wanneer uw werknemers werken, biedt u hen de flexibiliteit om voor zichzelf te kiezen en goede resultaten te laten zien.

Succesvol beleid voor werken op afstand zal leiden tot gelukkiger personeel, aangezien uw werknemers hun werk en privéleven beter kunnen combineren. Het helpt u ook bij het werven van de beste werknemers, aangezien flexibiliteit op de werkplek een topprioriteit wordt voor sollicitanten.

Oplossingen voor werken op afstand

Wat ook belangrijk is bij het in staat stellen om op afstand te werken, is ervoor te zorgen dat werknemers toegang hebben tot alle middelen die ze nodig hebben als ze niet op kantoor zijn. Als uw werknemers toegang nodig hebben tot hun werkcomputers om bepaalde software of bestanden voor hun werk te kunnen gebruiken, dan kunt u hen helpen met een remote access tool zoals Splashtop, zodat ze hun werkcomputers op afstand kunnen bedienen vanaf elk ander apparaat en overal vandaan.

