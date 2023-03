Justitie ontwikkelt taskforce om Ransomware aan te pakken

Justitie heeft van het voorkomen van ransomware een topprioriteit gemaakt. De Wall Street Journal meldde op 21 april van dit jaar dat "The Justice Department heeft een task force gevormd om de verspreiding van ransomware cyberaanvallen in te dammen, in een poging om de populaire afpersingsschema's minder lucratief te maken door het hele digitale ecosysteem dat ze ondersteunt aan te pakken."

De taskforce gaat de opleiding uitbreiden en meer middelen van het ministerie van Justitie toewijzen aan het beperken van ransomwareaanvallen op Amerikaanse bedrijven. Dit komt omdat in 2020 de meeste ransomware-aanvallen ooit zijn geweest in de VS.

Nu als gevolg van de coronacrisis meer mensen vanuit huis werken en afhankelijk zijn van technologie, is het aantal ransomware-aanvallen het afgelopen jaar enorm toegenomen. Ransomware-aanvallers richten zich vaak op bedrijven die VPN- en RDP-software voor externe werknemers gebruiken. Dit maakt bedrijven kwetsbaar.

Onlangs heeft The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency bevestigd dat een aantal federale agentschappen zijn getroffen door kwetsbaarheden die zijn aangetroffen in VPN-software van Pulse Connect Secure.

De taskforce van het ministerie van Justitie zal zich inzetten om personen en bedrijven te beschermen tegen ransomware-aanvallen voordat ze plaatsvinden, en stelt dat ze zich zullen concentreren op het vinden van "innovatief gebruik van juridische mogelijkheden ... om potentiële slachtoffers te beschermen voordat ze geraakt worden".

Hoe Splashtop bedrijven helpt bij het beschermen tegen ransomware

Splashtop is het beste alternatief voor VPN en RDP. Splashtop-software voor remote access is veel veiliger dan VPN en RDP, waardoor ransomware-aanvallen worden voorkomen en externe medewerkers op een veilige en betrouwbare manier toegang te krijgen tot hun werkcomputers.

Splashtop beschermt bedrijven via end-to-end versleutelde remote verbindingen, die worden ondersteund door een veilige infrastructuur met 24/7 inbraakpreventie.

Splashtop voorziet gebruikers ook van meerdere geavanceerde security-functies, waaronder apparaatverificatie, meervoudige verificatie, single sign-on (SSO), automatische logregistratie, sessie-opname en meer. Endpoint security-integraties zijn beschikbaar voor een extra beschermingslaag.

Security blijft altijd nodig en daarom heeft Splashtop miljoenen geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat klanten goed worden beschermd tegen cyberdreigingen. Splashtop vormde ook een Security Adviesraad en lanceerde een Security Bulletin om IT-professionals en MSPs te helpen op de hoogte te blijven van de nieuwste kwetsbaarheden.

Lees meer over de remote access security praktijken van Splashtop.