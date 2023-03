Deze week introduceerde Splashtop Mirroring360 Pro. We zijn erg enthousiast over deze nieuwe uitgave. Mirroring360 Pro voegt schermdeling toe aan de populaire Mirroring360 oplossing voor schermspiegeling van apparaten en is verkrijgbaar als jaarabonnement.

Bekijk deze nieuwe pagina's op de Mirroring360 website

Mirroring360 Pro - pagina voor de nieuwe Pro-editie

Mirroring360 Prijzen - vergelijk prijzen en kenmerken van de Mirroring360 edities en koop

Mirroring360 Downloads - snelle toegang tot het downloaden van de Mirroring360 ontvanger software voor je computer en links voor de streamer apps.

Chromebook Screen Mirroring - beschrijft hoe je een scherm van je Chromebook of Chrome Browser op een computer kunt spiegelen naar een Windows- of Mac-pc waarop de Mirroring360-ontvangersoftware draait.

Lees de e-mailaankondiging voor Mirroring360 Pro:

Introductie van Mirroring360 Pro - scherm spiegelen + scherm delen

Spiegel apparaten naar uw computer + deel uw scherm

De oplossing voor het schermspiegelen van apparaten waar iedereen het over heeft, is nu nog beter met nieuwe mogelijkheden voor het delen van schermen! Als de deelnemers of studenten van uw vergadering het moeilijk hebben om het projectiescherm te zien of als u uw scherm op afstand moet bekijken, kunnen ze uw computerscherm gemakkelijk vanaf bijna elk apparaat bekijken als u Mirroring360 Pro gebruikt.

Mirroring360 Pro bevat alles in Mirroring360 Standard voor het spiegelen van tabletschermen, smartphoneschermen of computerschermen naar je computer, plus:

Tot 40 deelnemers in de ruimte of op afstand kunnen uw Windows-computerscherm bekijken

Kijkers kunnen direct deelnemen en meekijken vanaf elke computer, Chromebook-tablet of telefoon met een webbrowser en een eenvoudige koppeling. Geen downloads of installaties vereist!

Premium ondersteuning via telefoon, e-mail en online voor hulp wanneer je die nodig hebt

De vernieuwde gebruikersinterface geeft je de info die je nodig hebt om apparaten te spiegelen aan je computer

Neem voor grote implementaties contact op met Splashtop Sales. Mirroring360 Pro is momenteel beschikbaar voor Windows. Mirroring360 Standard (zonder schermdeling) is beschikbaar voor Windows en Mac.